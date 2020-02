11.02.2020 h 13:56 commenti

Religiosi accusati di violenza sessuale, il numero degli indagati sale a dodici

Si allarga l'inchiesta della procura. Altri tre avvisi di garanzia per i presunti abusi sessuali a danno di due fratelli che tra il 2008 e il 2016 hanno frequentato l'associazione 'I discepoli dell'Annunciazione', sciolta dal Vaticano nei mesi scorsi per irregolarità. Il procuratore: "Omertà imperante, chi sa parli"

Altri tre iscritti sul registro delle notizie di reato per le presunte violenze di gruppo su due fratelli che hanno raccontato di aver subito abusi sessuali quando minorenni, 10 e 15 anni, erano affidati alla comunità “I discepoli dell'Annunciazione” - sede principale in via Bologna a Prato e succursali in Lunigiana e in Garfagnana – soppressa dal Vaticano lo scorso dicembre per irregolarità. Il numero degli indagati passa dunque da 9 a 12. I nuovi iscritti sono i tre religiosi che la procura stava cercando in seguito alla lettura del diario scritto all'epoca dei fatti, collocati tra il 2008 e il 2016, da una delle presunte vittime e sequestrato durante le perquisizioni fatte dalla Squadra mobile nelle sedi della comunità. Quelli che in un primo momento erano per gli investigatori solo riferimenti non troppo precisi sul coinvolgimento di altri uomini nei fatti contestati, alla fine sono diventati nomi e cognomi. Principale indagato è il fondatore della comunità, don Giglio Gilioli; con lui figurano sacerdoti, frati e religiosi tornati a vita laica.

Incessante il lavoro degli inquirenti che stanno sviluppando e approfondendo gli spunti che sono emersi dagli interrogatori degli indagati e dalle dichiarazioni di altri frequentatori della comunità. Al momento non si sarebbero aggiunte denunce a quella presentata da uno dei due fratelli e che ha trovato piena conferma da parte dell'altro. “C'è un'omertà imperante – il commento del procuratore Giuseppe Nicolosi – chi sa parli. Chi ha subito abusi o ne è stato a conoscenza, si faccia avanti”. Almeno una quarantina i giovani che negli anni delle presunte violenze frequentavano la comunità. Le prime carte arrivate in procura sono state quelle degli assistenti sociali che hanno segnalato quanto scaturito dal percorso terapeutico intrapreso da una delle presunte vittime. Un percorso che ha spalancato la porta dei ricordi: il ragazzo ha iniziato a ricordare e a raccontare. Ricordi e racconti che il giovane ha prima portato in Diocesi – da qualche mese è aperto il processo amministrativo disposto dalla Congregazione della dottrina della fede – e che successivamente sono finiti in procura.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus