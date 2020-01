31.01.2020 h 16:16 commenti

Religiosi accusati di violenza sessuale: già sentito il capo della comunità, prosegue la sfilata degli indagati dai pm

Le dichiarazioni rilasciate dai nove religiosi saranno poi messe a confronto con quelle delle due presunte vittime degli abusi. Al momento tutto il materiale sequestrato avrebbe fornito pochi elementi agli inquirenti

E' ad un punto cruciale l'inchiesta della procura di Prato sulle presunte violenze sessuali, anche di gruppo, che nove tra sacerdoti, frati ed ex religiosi tornati a vita laica avrebbero compiuto ai danni di due fratelli che hanno denunciato di aver subito abusi quando ancora minorenni – 10 e 15 anni – erano ospiti della comunità 'I discepoli dell'Annunciazione'.

Tutti gli indagati hanno manifestato la volontà di fornire contribuiti difensivi e questo significa la disponibilità a farsi interrogare dai sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci, titolari dell'inchiesta. La sfilata dei religiosi è cominciata nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio: il primo a presentarsi al terzo piano del Palazzo di giustizia sarebbe stato don Giglio Gilioti, fondatore dell'associazione soppressa dal Vaticano lo scorso dicembre per irregolarità. Il sacerdote vive attualmente fuori Prato insieme ad altri parroci, anche loro indagati: tutti, dopo la chiusura della comunità, la cui sede principale era in via Bologna a Prato, sono stati autorizzati dalla Diocesi a trasferirsi in una delle due succursali che, ovviamente, non accolgono più attività a nome de 'I discepoli dell'Annunciazione”.

Alcuni sono arrivati oggi a Prato per dare ai magistrati chiarimenti sulla loro posizione. Al momento la procura ha in mano solo la denuncia presentata da uno dei due fratelli, la conferma dell'altro e anche di un terzo fratello che avrebbe però detto di non essere mai stato oggetto delle attenzioni dei religiosi durante la sua permanenza nella casa di via Bologna, il resoconto dell'incontro con il vescovo Giovanni Nerbini e il suo predecessore Franco Agostinelli a cui la vittima avrebbe raccontato dei presunti abusi dando il via all'indagine canonica ancora in corso, la relazione e le dichiarazioni dello psicologo da cui il giovane era seguito e la segnalazione inviata dai servizi sociali che da tempo si occupano dell'intera famiglia dei due fratelli. Non ci sarebbe altro al momento e pare che poco stia emergendo dal materiale – documenti, diari e computer – sequestrati durante le perquisizioni che la Squadra mobile ha fatto nelle sedi dell'associazione.

Gli interrogatori dei religiosi saranno sovrapposti a quelli dei fratelli allo scopo di cominciare a fare chiarezza sugli episodi che si sarebbero verificati tra il 2008 e il 2016. Episodi dunque lontani nel tempo: un fattore che complica la ricostruzione necessaria agli investigatori che, anche per questo, invocano la massima cautela rispetto ad una inchiesta particolarmente delicata.

“Il nostro obiettivo – ha detto il procuratore Giuseppe Nicolosi – è verificare in tempi strettissimi fatti molto datati. Il riserbo è fondamentale e chiediamo a tutti di mantenerlo”.



