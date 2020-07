23.07.2020 h 14:27 commenti

Religiosi accusati di violenza sessuale, chiusa la prima parte dell'inchiesta: avviso a due indagati

I sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini relativamente alle accuse mosse da uno dei due fratelli che hanno puntato il dito contro la comunità 'I discepoli dell'Annunciazione' a cui erano stati affidati dalla famiglia

Il procuratore Nicolosi e il sostituto Canovai

La procura ha chiuso una parte dell'inchiesta sugli abusi sessuali denunciati da due fratelli pratesi quando, ancora minorenni, frequentavano la comunità 'I discepoli dell'Annunciazione' soppressa dal Vaticano a dicembre dello scorso anno per irregolarità. I sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci hanno inviato l'avviso di conclusione delle indagini al fondatore della comunità, don Giglio Gilioli, 74 anni, e ad un religioso tornato a vita laica di 37. Per entrambi, che hanno venti giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dai magistrati o per presentare una memoria, l'accusa è violenza sessuale aggravata. La parte dell'inchiesta arrivata al traguardo è quella che riguarda la denuncia del maggiore dei fratelli, presunta vittima oggi alla soglia dei trent'anni, che nei giorni scorsi è stato interrogato in sede di incidente probatorio e ha confermato le accuse ripercorrendo i fatti che sarebbero cominciati nel 2008 e si sarebbero protratti negli anni. Per l'altro fratello che accusa più persone – una dozzina complessivamente gli indagati – la procura sta invece aspettando l'esito di una perizia prima di tirare le conclusioni.

La comunità religiosa aveva diverse sedi: la principale in via Bologna in seguito al trasferimento da Iolo, e le altre in Garfagnana e in Lunigiana. Nel corso dell'incidente probatorio, il giovane avrebbe parlato di atti sessuali con quello che allora era un seminarista e di approcci da parte di don Gilioli sfociati in toccamenti e strusciamenti. Episodi avvenuti quando la comunità religiosa era ancora a Iolo. Un racconto ritenuto credibile dagli investigatori e in linea con le dichiarazioni rilasciate fin dai primi momenti dell'inchiesta nata lo scorso inverno in seguito alla segnalazione presentata dagli assistenti sociali che si occupano delle due presunte vittime degli abusi e della loro famiglia.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus