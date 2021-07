27.07.2021 h 09:33 commenti

Regole anticovid, centinaia di controlli in tutta la provincia: nessuna violazione accertata

Oltre 1.500 persone e più di 420 attività sottoposte a controllo da parte di carabinieri, polizia, guardia di finanza e Municipale: zero sanzioni e zero denunce

Centinaia di controlli, zero sanzioni e zero denunce. Non si ferma il lavoro delle forze dell'ordine impegnate a far rispettare tutte le restrizioni utili a frenare la diffusione del coronavirus. Tra domenica 18 e domenica 25 luglio, sono state 1.530 le persone e 422 le attività e i pubblici esercizi controllati in tutta la provincia da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizie municipali. Nei sette giorni non sono state riscontate violazioni e quindi la settimana si è chiusa senza multe e senza denunce. Costante, nell'arco della settimana, il numero delle persone sottoposte a controllo: 142 il numero più basso registrato il 20 luglio, 233 quello più alto il 24 luglio. Sul fronte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, solo nella giornata di lunedì 19 luglio ne sono stati controllati 380. Le verifiche, coordinate dalla prefettura che ha reso noti i risultati, riguardano principalmente il corretto uso della mascherina e i divieti di assembramento.



