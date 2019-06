28.06.2019 h 18:33 commenti

Regolare e incensurato, ma gestisce un giro di spaccio di cocaina. Arrestato dalla Squadra mobile

I poliziotti insospettiti dal via vai tra la casa e il garage preso a chilometri di distanza. Sequestrati 110 grammi di stupefacente e 5mila euro in contanti. Il pusher stava per partire per il Marocco

Per evitare brutte sorprese aveva scelto come nascondiglio per la droga un garage distante qualche chilometro dalla sua abitazione, ma lo stratagemma non ha ingannato i poliziotti dell'Antidroga della Squadra mobile che stamani, 28 giugno, hanno arrestato un marocchino di 34 anni, regolare in Italia e incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli uomini guidati dall'ispettore Marco Fazzi hanno anche recuperato 110 grammi di cocaina e quasi 5mila euro in contanti, sequestrati al pari della droga in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. Lo straniero si trova ora detenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di comparire davanti al giudice.

I poliziotti da tempo tenevano sotto controllo lo straniero che, pur essendo incensurato, era sospettato di essere attivo nel mercato degli stupefacenti. A insospettire gli agenti dell'Antidroga lo stile di vita dell'uomo, abituale frequentatore di sale slot, e il suo continuo andare e venire tra la casa di Galciana e il garage che si trovava dall'altra parte della città, nella zona di via Zarini.

Stamani è quindi scattato il blitz con i poliziotti che hanno bloccato il 34enne, che era in procinto di lasciare l'Italia, visto che è stato trovato con un biglietto aereo per il Marocco dove la moglie sta per partorire. Tra l'auto e la casa del marocchino sono stati trovati 31 grammi di cocaina e 4.950 euro in contanti. Nel garage, invece, c'erano altri 80 grammi di cocaina.