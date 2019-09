03.09.2019 h 15:43 commenti

Regolamento di conti alle Cascine: nuove accuse contro il principale indagato che affida la sua difesa all'avvocato di Riina

L'uomo dovrà rispondere anche di detenzione di arma da fuoco. Il suo nome compare anche nell'inchiesta sul giro di prostitute in diversi alberghi di Prato

Sarebbe di Lin Xia, cinese di 49 anni arrestato lo scorso 6 giugno dai carabinieri, una delle due pistole usate nel feroce regolamento di conti tra bande rivali che il 4 luglio 2018 si scontrarono alle Cascine di Tavola per affermare il controllo della prostituzione ( leggi ).Ne sono convinti i sostituti Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti che ieri, lunedì 2 settembre, hanno fatto arrivare all'indagato un nuovo avviso di garanzia per contestargli, oltre alla rissa aggravata, anche l'accusa di detenzione di arma da fuoco, una parabellum 9x21 uguale a quella in dotazione alle forze di polizia. L'accusa nasce dagli ultimi sviluppi di una indagine della Squadra mobile. Da quella pistola furono esplosi almeno tre colpi in mezzo alla gente che involontariamente si trovò ad assistere allo scontro tra una decina di cinesi armati anche di coltelli e bastoni. Quattro i feriti a colpi di coltello, uno dei quali in modo grave. La pistola non è stata mai ritrovata e non è chiaro se ad usarla fu proprio Lin Xia. Manca anche l'altra arma da fuoco rispetto alla quale gli investigatori non hanno trovato elementi per poterla attribuire a uno degli indagati dell'inchiesta. Il nome di Lin Xia compare anche in un'altra inchiesta dei sostituti Gestri e Mocetti, quella sul giro di prostitute in sei alberghi di Prato. Il cinese, in questo caso, è stato arrestato con l'accusa di aver tollerato l'attività al Luxury hotel di via Paronese di cui – come dicono le carte – è gestore occulto ( leggi ). Anello di collegamento tra le due inchieste, dunque, il controllo della prostituzione e la gestione delle prostitute.Lin Xia, dopo il terzo avviso di garanzia, ha rafforzato la sua difesa: oltre all'avvocato Melissa Stefanacci, è al lavoro l'avvocato Luca Cianferoni del foro di Firenze, in passato anche difensore del "capo dei capi" Totò Riina.Secondo la procura, Lin Xia avrebbe uno 'spessore criminale di buon livello'. Ci sono intercettazioni telefoniche che lo indicherebbero come l'uomo che ha rapporti con 'la parte bianca', come la comunità cinese chiama le forze di polizia ( leggi ).Il punto sulle due inchieste. Per quella sulla rissa alle Cascine di Tavola sono cinque i cinesi che ancora mancano all'appello degli investigatori; la mattina del blitz, con la maggior parte degli indagati ancora a piede libero, il ministro Salvini si lasciò andare ad una anticipazione rispetto alla quale la procura non nascose il suo fastidio. Quel giorno (6 giugno) ne furono ammanettati 3 su 10, altri due sono stati rintracciati successivamente e gli altri sono ancora ricercati.Per quanto riguarda l'inchiesta sulle squillo negli hotel, il tribunale del Riesame ha confermato in toto l'ordinanza di custodia cautelare per sei cinesi e così facendo ha confermato l'impianto accusatorio costruito dalla procura ( leggi ).