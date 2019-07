08.07.2019 h 11:24 commenti

Regolamento di conti alle Cascine di Tavola, preso il quinto aggressore. Ne mancano ancora 5

Arrestato dai carabinieri un ventinovenne che si nascondeva in un appartamento in via Frascati. Anche per lui le accuse sono concorso in rissa aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali. Lo scontro risale al 4 luglio dello scorso anno. Le bande rivali si affrontarono in pieno giorno e in mezzo alla folla con pistole, bastoni e coltelli

Sale a cinque il numero dei cinesi arrestati per il feroce regolamento di conti avvenuto il 4 luglio dello scorso anno nel parcheggio delle Cascine di Tavola. Nella serata di sabato 6 luglio i carabinieri hanno rintracciato e arrestato Yang Si Wei, 29 anni, clandestino. L'uomo, ricercato da un mese, si nascondeva in un appartamento in via Frascati. Anche a lui, come agli altri quattro già arrestati a giugno, è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare con le accuse di concorso in rissa aggravata dall'uso di armi e lesioni personali aggravate. All'appello degli investigatori mancano ora altri cinque cinesi. L'inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti conta infatti dieci indagati: sette uomini e tre donne. Un'inchiesta aperta all'indomani del sanguinoso scontro tra bande rivali messo in atto in pieno giorno davanti al cancello del parco, in mezzo ai frequentatori e sotto lo sguardo terrorizzato di tanti bambini. Le indagini, affidate ai carabinieri, hanno individuato nel controllo e nella gestione dello sfruttamento della prostituzione il movente del regolamento di conti. I rivali si affrontarono armati di pistole, coltelli e bastoni. Un'aggressione in piena regola con quattro cinesi accoltellati e almeno cinque colpi di pistola esplosi tra la folla.

Il blitz per l'ondata di arresti scattò all'alba dello scorso 6 giugno, anticipato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini prima che tutti e dieci i cinesi finissero nella rete. Quella mattina ne furono presi solo tre (uno era già in carcere per altri motivi), gli altri riuscirono a sottrarsi alle manette. Dei sette che mancavano, uno si costituì qualche giorno più tardi e il quinto è stato bloccato nella serata di sabato. Continuano le ricerche degli altri cinque.



