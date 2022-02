25.02.2022 h 11:20 commenti

Regolamento campi nomadi, il Comune lo approva anche con i voti di parte delle opposizioni

Hanno votato a favore anche i Cinque Stelle e Marilena Garnier. La maggioranza: "Un’azione concreta nei confronti di cittadini che pagano un prezzo molto alto, quello della discriminazione". Dura la reazione di Fratelli d'Italia contro Garnier

Passa anche con i voti di una parte dell'opposizione, in particolare quelli del Movimento 5 Stelle e di Marilena Garnier, l'operazione "chiusura dei campi nomadi cittadini".

Ieri pomeriggio, 24 febbraio, con 24 voti a favore e 9 contrari, il Consiglio comunale di Prato ha approvato il nuovo regolamento per la permanenza nelle aree attrezzate che pone le basi per incentivare l'uscita delle famiglie sinti da questi spazi, a cominciare da quello in viale Manzoni, dove è prevista la terza corsia della A11, e da quello in via Pollative. Le modifiche al vecchio regolamento permettono l'accesso ai bandi delle case popolari e all'emergenza abitativa al pari degli altri cittadini. In più si prevede un contributo di 6mila euro a famiglia in caso di soluzioni immobiliare in proprio. Il Partito democratico è rimasto compatto anche nel bocciare l'emendamento di Fratelli d'Italia che ancorava l'elargizione del contributo all'assenza di precedenti penali e pendenze con il Comune. Anche in questo caso hanno dato man forte al Pd, i Pentastellati e Garnier.

Una scelta, soprattutto quella di Garnier che appartiene alla coalizione di centrodestra, che ha provocato una durissima reazione di Fratelli d'Italia: "Da ieri - afferma il capogruppo Claudio Belgiorno - è evidente che la maggioranza ha un nuovo consigliere all'interno dell'opposizione. Un consigliere che in passato si è candidato con la Lega e con Fratelli d'Italia. Ne prendiamo atto per le collaborazioni future".

Una spaccatura sottolineata anche dalla maggioranza, soddisfatta dell'esito del voto: "La delibera produce un’azione concreta nei confronti di cittadini che pagano un prezzo molto alto, quello della discriminazione. - afferma il capogruppo, Marco Sapia - Abbiamo modificato un regolamento datato e lo abbiamo fatto in modo coraggioso per andare verso il superamento dei campi di sosta. Primo caso in Italia, andiamo verso il progressivo abbandono di una situazione che doveva essere temporanea. Questo regolamento si dota di risorse che non vanno a svantaggio di nessun altro, essendo il nostro un Comune che investe circa 4 milioni per le politiche alloggiative e un altro milione e 800 mila per i contributi relativi all’affitto. Vuol dire che le somme destinate alle politiche di integrazione non toglieranno niente a nessuno. C’è bisogno di proporre ricette di governo e non solo di fare sit-in e masticare slogan. Sul tema la minoranza si è spaccata con il voto favorevole della consigliera Marilena Garnier e dei due consiglieri del M5S”.