Registratori per attirare gli uccelli, denunciati due cacciatori

Intervento della polizia provinciale nella zona di San Giorgio a Colonica. Sequestrati apparecchi acustici, un altoparlante e la selvaggina abbattuta. I cacciatori rischiano una multa fino a 1.500 euro

Registratori azionati a distanza per riprodurre il canto dei tordi bottacci in modo da rendere più proficua la caccia. Due cacciatori di frodo sono stati denunciati dalla polizia provinciale e ora rischiano una multa fino a 1.500 euro. Il materiale per il richiamo degli uccelli e la selvaggina già abbattuta sono stati sequestrati. E' l'esito dell'ultimo controllo compiuto nei giorni scorsi nella zona di San Giorgio a Colonica. I due cacciatori avevano escogitato un trucco per incrementare il loro bottino: gli apparecchi acustici erano collegati tramite un filo interrato alla postazione di caccia distante una ventina di metri.Nascosto sotto terra è stato trovato anche un altoparlante. Solo pochi giorni fa altri due cacciatori erano stati sorpresi dalla polizia provinciale a cacciare utilizzando i registratori che sono vietati dalla legge.