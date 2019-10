25.10.2019 h 14:37 commenti

Registratore per richiamare gli uccelli, denunciati due cacciatori

Intervento della polizia provinciale nel comune di Vaiano. Il richiamo acustico, vietato dalla legge, è stato sequestrato insieme ad armi, munizioni e selvaggina

Cacciavano con un registratore per simulare il canto degli uccelli e per questo motivo sono stati denunciati dalla polizia provinciale. Nei guai sono finiti due cacciatori sorpresi nei boschi di Le Cave, località nel comune di Vaiano. Qui, da un appostamento fisso regolarmente autorizzato, usavano il richiamo acustico per attirare tordi bottacci e abbatterli più facilmente. Il richiamo acustico è vietato dalla legge e così i due cacciatori sono stati denunciati, mentre il registratore, le armi, le munizioni e la selvaggina già cacciata sono stati sequestrati. La Provincia rinnova l'appello ai cittadini a fare segnalazioni al 337-317977.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

