Regione Toscana, pronti gli avvisi per i voucher destinati a liberi professionisti e imprenditori

Gli avvisi saranno pubblicati il 26 agosto sul Bollettino ufficiale della Regione. Disponibili complessivamente quasi due milioni di euro per acquisire o potenziare le conoscenze legate alla digitalizzazione e alle innovazioni tecnologiche

Saranno pubblicati il 26 agosto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) due nuovi avvisi pubblici per l'erogazione di voucher formativi individuali destinati ai liberi professionisti e agli imprenditori. Obiettivo, consentire alle due categorie di acquisire o potenziare le conoscenze sulla digitalizzazione e sulle innovazioni tecnologiche, accompagnando gli investimenti per la digitalizzazione dei processi produttivi, l'economia circolare e la cybersecurity, oltre che promuovendo nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Con un comunicato, la Regione Toscana spiega che finanzia un contributo pubblico, attraverso voucher, per coprire le spese di iscrizione ai percorsi formativi: sarà garantito un finanziamento fino ad un massimo di 2500 euro agli imprenditori e di 2mila euro ai liberi professionisti. Nel periodo di validità degli avvisi potranno essere richiesti fino a un massimo di tre voucher, comprensivi di quelli di cui si sia eventualmente già beneficiato a valere sui precedenti avvisi pubblici. Limitatamente alla prima scadenza del 15 settembre 2020, potranno essere presentate domande anche per corsi formativi avviati a partire dal primo aprile 2020. Gli avvisi pubblici sono finanziati con risorse del Por Fse 2014-20 e con risorse regionali, per un totale di oltre un milione 210mila per gli imprenditori e 613mila euro per i liberi professionisti. Gli avvisi rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

