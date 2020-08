29.08.2020 h 14:09 commenti

Regionali, Toscana civica per il cambiamento punta su turismo, sanità e lavoro

Sei candidati all'interno della Coalizione per il cambiamento a cui ha aderito anche Cambiamo con Toti. Espressione delle liste civiche, sostiene Susanna Ceccardi

Sei candidati provenienti dal mondo della sanità, del volontariato, del terzo settore e dell’imprenditoria sono l’espressione di Toscana civica per il cambiamento che rientra nella Colazione per il cambiamento dove è rappresentato anche Cambiamo con Toti, e sostiene Susanna Ceccardi .

“Siamo una forza civica – ha spiega il vicepresidente Paolo Marocchesi - che raccoglie l’esperienza dei liberali, dei laici ma anche dei cristiani che hanno smarrito i punti di riferimento. Alla base della nostra unione il rispetto dello spirito civico, quello per la costituzione e la difesa delle nostre radici culturali”.

Toscana civica per il cambiamento, ha il turismo, il lavoro, la sanità e le infrastrutture al centro del programma elettorale, mentre i sei candidati sono stati scelti come espressione di tante realtà.

Capolista è Enrico Albini, medico in pensione ex consigliere della legislatura Cenni,che avrà al centro della campagna elettore la sanità con la proposta di realizzare un polo oncologico al vecchio ospedale. “Siamo ancora in tempo a valorizzare una delle nostre eccellenze”

Sandra Pitigliani pensionata, anche lei punta tutto sulla sanità

Gualberto Seri, imprenditore e consigliere a Vaiano, segretario provinciale di Cambiamo con Toti, punta sul turismo e le infrastrutture.”Due risorse importanti e allo stesso tempo trascurate, basti pensare alla 325 e alla mancanza di fibra in vallata”

Luigina Cersosimo impiegata del terzo settore condurrà una campagna elettorale improntata soprattutto sull’ascolto dei cittadini. “E’ da li che bisogna ripartire, dobbiamo riavvicinarci alla gente”

Gaetano Balsamo, imprenditore ha a cuore il lavoro e l’impresa. “Le aziende vanno sostenute e aiutate non solo economicamente, ma anche con corsi di formazione”

Mirushe Koci impegnata nel mondo dell’associazionismo e del volontariato si impegna soprattutto sul tema dell’immigrazione e del sociale.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus