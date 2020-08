22.08.2020 h 09:50 commenti

Regionali, terremoto in casa Forza Italia: Mugnai presenta le liste e si dimette da coordinatore toscano

Contrasti con i vertici nazionali del partito per la scelta del capolista nella circoscrizione di Firenze. A Prato in corsa Aldo Milone, Marianna Baldi, Gabriele Becherini, Giovanna Cobuzzi, Giovanni Mungai e Sandra Toncelli

Terremoto in casa Forza Italia. Il coordinatore regionale Stefano Mugnai si è dimesso da coordinatore regionale in polemica con i vertici del partito dopo la scelta di un capolista diverso da quello individuato e indicato a livello locale per la circoscrizione di Firenze. L'imposizione arrivata dall'alto ha spinto l'onorevole Mugnai a lasciare la guida regionale di Forza Italia dopo cinque anni. Uno scossone a poche settimane dalle elezioni regionali. Mugnai ha presentato le liste in corsa in Toscana prima di rassegnare le dimissioni al presidente Berlusconi. Il mio – ha spiegato Mugnai – è un gesto dovuto verso i nostri militanti e dirigenti che si sono trovati di fronte ad una decisione poco comprensibile e che avevano necessità di ricevere un segnale politico forte: era mio dovere darglielo. Ho comunque portato a termine il mio compito nonostante avessi rappresentato ai vertici nazionali del partito perplessità e preoccupazioni che sono condivise da molti. Il fatto che la decisione assunta sia poi stata di segno opposto rispetto a quanto avessi rappresentato, mi costringe a prendere atto di non godere più della fiducia dei miei referenti nazionali e assumere le conseguenti decisioni”.

A Prato sono in lizza Aldo Milone, Marianna Baldi, Gabriele Becherini, Giovanna Cobuzzi, Giovanni Mungai e Sandra Toncelli.

“Lascio un partito solido – ancora Mugnai – con una spina dorsale rappresentata dai tanti eletti e da coordinamenti provinciali legittimati da una stagione congressuale, con coordinatori provinciali eletti dagli iscritti e non nominati dal sottoscritto, dirigenti e militanti che dimostreranno ancora una volta, in questa campagna elettorale 2020 la loro passione politica e la loro lealtà a Forza Italia”.



Edizioni locali collegate: Prato

