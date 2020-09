04.09.2020 h 11:01 commenti

Regionali, Salvini a Prato il 9 settembre: comizio in piazza del Comune

La Lega ha annunciato la tappa pratese del suo leader. Accanto a lui la candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi. Il commissario provinciale: "Avviso di sfratto per il Pd"

Matteo Salvini a Prato il 9 settembre. Il leader della Lega parlerà alle 20 in piazza del Comune. Accanto a lui la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, e gli aspiranti consiglieri regionali a cominciare dal capolista Gabriele Genuino. “Avviso di sfratto per il Pd – il commento di Genuino, commissario provinciale a Prato – Salvini torna per dare la spallata finale ad una sinistra litigiosa su tutto e in evidente difficoltà”. Gabriele Genuino accenna agli ultimi sondaggi: “La Lega ed il centrodestra sono testa a testa con la coalizione di sinistra – le sue parole – questo significa che possiamo farcela a vincere se continuiamo su questa strada. Il merito è della combattiva Susanna che sta dimostrando una grinta eccezionale. La Lega e i suoi alleati di coalizione sono uniti per dare finalmente alla Toscana il buon governo che si merita. La Lega sta governando bene, è vicina ai bisogni dei cittadini e lontana da stanche ideologie che anche in Toscana imbavagliano le tante capacità d'iniziativa presenti sul territorio. Il ritorno di Salvini a Prato - continua il capolista pratese - testimonia la particolare attenzione che la Lega ha nei confronti di una realtà particolarmente in sofferenza da un punto di vista economico e sociale. Soltanto con una forte sburocratizzazione ed un deciso alleggerimento fiscale potremo far ripartire lo sviluppo a Prato. I cittadini toscani hanno la possibilità di dare un nuovo futuro alla Toscana”.



