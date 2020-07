22.07.2020 h 19:57 commenti

Regionali, sabato mattina Salvini a Prato ma il quadro delle candidature non è ancora definito

Il leader nazionale della Lega incontrerà Confindustria Toscana Nord e Stremao. Domani giornata pratese per la candidata presidente della Regione per il centrodestra, Susanna Ceccardi

Sabato, 25 luglio, il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, farà tappa a Prato per le campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo 20 settembre. Sarà una visita con più appuntamenti spalmati sulla mattina. Si comincia alle 9.15 con la colazione alla tazza d'oro in viale della Repubblica e si prosegue alle 10 a Confindustria in via Valentini. Subito dopo, attorno alle 11.15 Salvini farà visita all’associazione Stremao in via Labriola a Montemurlo. Con lui ci sarà la candidata governatrice di tutto il centrodestra Susanna Ceccardi che sarà a Prato anche domani, 23 luglio, per una giornata tra le aziende del territorio che terminerà con un aperitivo in piazza Buonamici.

La lista provinciale però sembra in alto mare e sul piatto ci sono ancora oltre 20 nomi, compresi quelli dei consiglieri comunali pratesi, del commissario provinciale Gabriele Genuino e del leader di Lega Toscana, Emilio Paradiso, che si è riavvicinato alla "casa madre". Troppi per soli sei posti a disposizione.

Forza Italia sembra avere il problema contrario, pochi nomi, e al momento quindi non ci sono certezze per la lista provinciale. "Cambiamo!", guidata da l'ex azzurro Giorgio Silli, potrebbe ottenere qualche posto nella lista della candida presidente Ceccardi ma anche in questo caso è presto per avere certezze. Più definita la situazione di Fratelli d'Italia che ai nomi di Gianni Cenni e di Marilena Granier, potrebbe aggiungere quello di Aldo Milone. Il leader di Prato libera e sicura è stato avvicinato ma non ha ancora dato una risposta. Apertissima la battaglia per il posto di capolista che potrebbe far scattare il meccanismo “tra i due litiganti il terzo gode”, ovvero Cenni contro Garnier con Alice Gigliotti di Montemurlo, dirigente nazionale del partito, pronta a spuntarla.

Sul fronte opposto, quello del centrosinistra, si registra la mossa di Demos che sta trattando con il Pd per dei posti nelle liste. Nel caso di Prato si tratterebbe del posto a cui ha rinunciato l'ex sindaco Mauro Lorenzini per l'unità del partito (LEGGI ). Non è chiaro se la scelta di bussare in casa Pd sia conseguenza di una trattativa tra Demos e Italia Viva che non sarebbe andata a buon fine.

