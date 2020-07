11.07.2020 h 00:12 commenti

Regionali, nella lista Pd il sindaco "anti aeroporto" Marco Martini

L'ex primo cittadino di Poggio a Caiano ha ufficializzato oggi la sua scesa in campo per il rinnovo del Consiglio regionale

Marco Martini rompe gli indugi e ufficializza la sua candidatura a consigliere per le elezioni regionali del prossimo 20 settembre nella lista provinciale del Pd. L'ex sindaco di Poggio a Caiano ha condiviso questa decisione con il circolo mediceo del Pd dove è iscritto e con cui ha portato avanti tante battaglie, dopo essere stato sollecitato da un gruppo di amici e compagni espressione di tutto il territorio pratese. La sua presenza nella lista dei Democratici è stata anticipata da Notizie di Prato giovedì scorso (LEGGI) e probabilmente sarà abbinata in ticket alla collega Ilaria Bugetti, consigliere regionale uscente a caccia di riconferma.

67 anni, informatico in pensione, zingarettiano, Martini porta in dote dieci di esperienza amministrativa alla guida del comune mediceo, dal 2008 al 2018, a cui si aggiungono i precedenti cinque come vice di Silvano Gelli. "In questo periodo davanti a noi ci sono incertezze e preoccupazioni legate alle conseguenze dell'emergenza che stiamo vivendo, per una crisi che non è solo economica ma anche sociale e culturale. Credo allora che serva una proposta politica forte, che guardi a nuovi modelli economici e di sviluppo sostenibile. Quello che intendo portare come contributo per la vittoria del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra, è la mia esperienza di sindaco in un'ottica di impegno e di spirito di servizio che guardi ai fabbisogni concreti della gente ed in difesa dei più fragili e degli ultimi. Essere stato sindaco per me è stato questo, occuparsi dei problemi concreti della gente. Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare il Pd, nella piena consapevolezza di impegnarmi per la Toscana, la regione che nel mondo tutti ci invidiano, ed in rappresentanza dell’area Medicea che porta in sé le bellezze storiche e culturali con la presenza delle Ville Medicee, siti Unesco di importanza mondiale, e che noi per primi amiamo".

Martini può fare della battaglia contro l'ampliamento del Vespucci la sua bandiera. Dall'inizio del braccio di ferro tra Regione, Enac, Toscana Aeroporti e Comune di Firenze da una parte e comitati cittadini, Comuni della Piana e del pratese dall'altra, non ha mai avuto un tentennamento nel dire "no" alla nuova pista. Una posizione istituzionale, la sua, non sempre facile da tenere, ma che è stata premiata dalla vittoria al Tar e al Consiglio di Stato del fronte del no. La battaglia non è ancora finita perchè i favorevoli al progetto sembrano intenzionati a far ripartire l'iter, nonostante la sonora bocciatura giudiziaria. Il tema quindi sarà al centro della campagna elettorale e Martini avrà pieno titolo per occuparsene anche a fronte di una posizione molto più soft, per non dire contraria, del suo candidato governatore Eugenio Giani. "Serve serietà e determinazione per costruire insieme una Regione che abbia una nuova “visione” del futuro, - afferma Martini - che porti risultati concreti per il sistema sanitario, per la scuola e la cultura, per il lavoro ed i giovani, per il trasporto pubblico, il turismo e l'agricoltura. Serve mettere al centro delle nostre politiche di sviluppo l’attenzione per il territorio e per l'ambiente come ho sempre sostenuto nell’impegno per la salvaguardia del territorio dal rischio idraulico e la realizzazione e valorizzazione del Parco della Piana con scelte concrete e coerenti nel percorso di contrarietà alla realizzazione del nuovo aeroporto".

E.B.