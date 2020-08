20.08.2020 h 18:11 commenti

Regionali, l'ordine di lista della Lega: il commissario provinciale Genuino è capolista

Alle sue spalle Diletta Bresci, Daniele Spada, Patrizia Ovattoni, Emilio Paradiso e Elena Chiti. Questa la squadra pratese che lavorerà per la vittoria di Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza per tutto il centrodestra

La Lega ha stabilito l'ordine di lista della squadra in corsa alle prossime elezioni regionali. Nessuna novità rispetto alle anticipazioni delle settimane passate. Capolista Gabriele Genuino, il commissario alla guida del partito pratese dallo scorso inverno. Quaranta anni, senior security manager, Genuino vive a Empoli e vanta un lungo elenco di ruoli amministrativi e politici. Nel 2009, con il Pdl, è stato eletto nel Consiglio comunale di Fucecchio, e nel 2014 ha fatto una seconda legislatura con Forza Italia, partito del quale ha assunto anche la carica di vicecoordinatore provinciale prima di entrare nella Lega con la nomina di responsabile toscano Sicurezza e immigrazione.

Seguendo l'ordine, Diletta Bresci, 30 anni, avvocato tirocinante, capogruppo in Consiglio comunale a Poggio a Caiano eletta alle ultime amministrative dopo essere stata candidata sindaco del centrodestra.

Un altro candidato sindaco nella lista della Lega: Daniele Spada, avversario di Matteo Biffoni alle elezioni comunali del 2019. Quarantasette anni, funzionario di un'associazione di categoria, ha alle spalle una lontana esperienza di consigliere comunale di Forza Italia.

Quarta in lista Patrizia Ovattoni, 58 anni, imprenditrice, ex segretario provinciale della Lega prima del commissariamento deciso da Susanna Ceccardi. Ovattoni è nella lega dal 2009 e attualmente è capogruppo in Consiglio comunale.

Quinto è Emilio Paradiso, 59 anni, venditore tecnico di distributori automatici, leghista della prima ora, tra gli artefici, nel 2009, della vittoria del primo (e ad oggi unico) sindaco di centrodestra a Prato, Roberto Cenni. Paradiso è stato nella legislatura 2009-2014 capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

Infine Elena Chiti, 42 anni, impiegata, attualmente consigliere comunale a Poggio a Caiano, presidente della Commissione consiliare Controllo e garanzia.



