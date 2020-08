28.08.2020 h 18:38 commenti

Regionali, inaugurato il comitato elettorale di Nicola Ciolini (Pd): "La mia politica è stare vicino alla gente"

Taglio del nastro nel pomeriggio in corso Mazzoni, cuore della città. Il consigliere regionale uscente in corsa per il secondo mandato lancia il suo programma: sanità, scuola, lavoro, mobilità sostenibile

Primo comitato elettorale inaugurato a Prato in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. Nicola Ciolini, consigliere regionale uscente del Pd e in corsa per il secondo mandato, nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, ha tagliato il nastro del suo quartier generale in corso Mazzoni. Il candidato sceglie il cuore della città: “Ho scelto di aprire il comitato in centro storico perché per me – ha detto – la politica deve stare il più possibile vicino alle esigenze e ai problemi dei cittadini”. Nello spazio di corso Mazzoni, locale da tempo chiuso, troveranno spazio varie iniziative nel corso del mese di settembre. Ogni evento, per rispettare le norme anti-contagio, sarà organizzato con un numero limitato di partecipanti, ma i temi trattati saranno molteplici. Dalla sanità alla scuola, passando per il lavoro e l’occupazione e per la mobilità sostenibile. Ci sarà inoltre una piccola esposizione di alcune delle foto scattate dal chirurgo Stefano Cantafio, direttore facente funzione dell’Unità complessa di chirurgia generale, al Santo Stefano di Prato durante l’emergenza coronavirus. Un periodo durante il quale Ciolini è stato molto attivo: “In questi mesi difficili, durante il picco della pandemia coronavirus, ho cercato di dare risposte e di diffondere il maggior numero di informazioni usando i social – ha detto – mi sembrava giusto fare un passo in più per dare anche a chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie la possibilità di avere un punto di riferimento solido, concreto e facilmente raggiungibile”.

Parlando del peso di Prato in Toscana, Nicola Ciolini ha sottolineato l'esigenza di acquisire ancor di più un ruolo di primo piano nelle politiche regionali. “Abbiamo fatto un buon lavoro nella passata legislatura – il commento – ma c’è ancora molto da fare, specie dopo la pandemia. Serviranno sostegni concreti al lavoro e all’occupazione. In ambito sanitario dobbiamo potenziare ulteriormente le cure e l’assistenza domiciliare. Servono inoltre altre case della salute per avere terapie e diagnosi rapide in tutti i territori della nostra provincia. E Il Cup deve dotarsi di modalità di prenotazione online per tutte le prestazioni, in modo da alleggerire il centralino telefonico ed essere più efficiente e rapido nelle risposte”.

Altro argomento centrale nel programma del candidato del Pd è quello ambientale: “Dobbiamo incentivare la mobilità sostenibile, realizzando ciclabili anche per i tragitti casa-lavoro e soprattutto incentivando scelte intelligenti che mirino a preservare il pianeta e la nostra salute. Ecco che penso a delle agevolazioni per chi acquista veicoli ibridi. O anche ad ampliare e rendere sempre gratuiti gli spazi per le biciclette sui treni e sugli autobus”.









