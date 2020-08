25.08.2020 h 15:37 commenti

Regionali, il Pd si mette in moto: “Competenze ed esperienza al servizio del territorio”

Sei candidati consiglieri scelti con il criteri della continuità e dell' esperienza. Il segretario Bosi: "La Regione non è un ente astratto, partiamo da San Paolo dove con i fondi regionali sarà costruito il distretto sanitario e fatti interventi sul territorio"

Il Pd ha presentato la lista dei sei candidati a consigliere regionale a sostegno di Eugenio Giani .“Abbiamo - ha spiegato il segretario Gabriele Bosi - adottato il criterio dell’esperienza per quanto riguarda Maria Grazia Ciambelloti ex assessore giunta Biffoni e Marco Martini ex sindaco di Poggio a Caiano, della continuità con i consiglieri uscenti Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti e dell’apertura verso altri partiti con Lorenzo Zejnati

Presentazione che è stata fatta a San Paolo luogo scelto non a caso. “In questo quartiere – ha precisato Bosi – la Regione ha investito 5 milioni con la realizzazione del distretto sanitario che nascerà a breve e con i fondi destinati alla realizzazione di spazi verdi e strutte di aggregazione. Un esempio che dimostra come non sia un ente astratto lontano da i cittadini, ma presente e vicino alle esigenze della popolazione”.

Una squadra composta in modo paritetico da uomini e donne. “Con queste elezioni – ha sottolineato Nicola Ciolini – finisce l’era Rossi e inizia un nuovo periodo che sarà contrassegnato dalla competizione verso chi sta fuori e non chi è all’interno del partito. In ambito sanitario dobbiamo potenziare ulteriormente le cure e l’assistenza domiciliare ”.

Lavoro, sanità, scuola, ambiente e giovani sono al centro dei dieci punti del programma elettorale racchiuso nel documento “In Toscana per Prato”.

Capolista è Lorenzo Zejnati espressione di Demos. “Una scelta concordata a livello regionale – spiega Bosi – che rafforza l’alleanza con Demos insieme al quale stiamo già governando a Prato. Comunque non è essenziale l’ordine della lista, viene eletto chi ha più voti”.

Lorenzo Zejnati punta sui giovani e sull’immigrazione.”Sono figlio di immigrati – ha spiegato – e credo nell’ integrazione che passa anche attraverso politiche per i giovani”

Ilaria Bugetti consigliera uscente manterrà il suo impegno sui temi per cui ha lavorato in questi cinque anni. “Il lavoro sarà il tema dominante – ma anche l’aggregazione fra imprese e la cultura che deve coinvolgere anche le piccole associazioni”

Mariagrazia Ciambelloti mette a disposizione la sua esperienza come dirigente scolastica ed ex assessore. “Il modello scolastico di inclusione realizzato a Prato deve diventare una prassi regionale, soprattutto in un momento così delicato come quello che ci aspetta a partire da settembre”

Marco Martini continuerà il suo impegno per l’ambiente. “La politica deve saper ascoltare i cittadini investendo in strutture utili e importanti. Anche per questo ribadisco il mio no all' allungamento della pista di Peretola, ci sono altre soluzioni che vanno sostenute. Faccio anche un appello ad andare a votare".

Mentre Concetta Manzone rappresenterà la sua categoria “La sanità in Toscana è una delle migliori – ha spiegato – ma con il Covid ha dimostrato anche le sue fragilità a partire dalla mancanza di un raccordo con il territorio nell’ottica della nuova organizzazione dell’ospedale”.



