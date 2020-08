22.08.2020 h 14:38 commenti

Regionali, il medico Claudio Azzini candidato consigliere di Più Europa

Più Europa presenta il simbolo della lista con Italia Viva. "Non partecipare a questa tornata elettorale avrebbe significato rinunciare a una delle poche possibilità che abbiamo di far sentire la nostra voce"

Claudio Azzini, 69 anni, ginecologo, attuale direttore sanitario dell'Istituto medico toscano è il candidato di Più Europa Prato al Consiglio regionale. Più Europa presenta il simbolo della lista con Italia Viva. “Più Europa – spiega Azzini – è un partito che specialmente in Toscana potrebbe avere un ruolo importante. Anche se a Prato siamo un piccolo gruppo di iscritti, la sensazione che abbiamo avuto durante gli incontri organizzati lo scorso anno per elezioni amministrative è che, quando riusciamo a comunicare alle persone le nostre idee, otteniamo condivisione e consenso. Questo non sempre si traduce in voti perché i partiti maggiori diffondono l’idea che votare un partito minore significhi disperdere voti, non considerando che la forza della democrazia sta proprio nella diversità e nella pluralità delle opinioni. Non partecipare a questa tornata elettorale avrebbe significato rinunciare ad una delle poche possibilità che abbiamo di far sentire la nostra voce – ancora Azzini – la legge iniqua sulla raccolta delle firme, in questo periodo di emergenza sanitaria, non ci avrebbe mai permesso di presentare una nostra lista, per cui la coalizione con Italia Viva mi è sembrata la cosa più saggia, dal momento che molti dei principi presenti nella loro Carta dei Valori sono quelli per cui ci battiamo dai tempi del Partito Radicale”.

Azzini è stato candidato al Consiglio comunale di Prato lo scorso anno con Più Europa. Non ha alle spalle nessuna esperienza politica e amministrativa



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus