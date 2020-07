24.07.2020 h 22:47 commenti

Regionali, Giani a Casale: “Prato capitale industriale della Toscana. E su aeroporto salto di qualità nei rapporti”

Incontro elettorale stasera al circolo Pd alla presenza di amici e simpatizzanti. In apertura l’omaggio del Ferrari club al candidato del centrosinistra

Concertazione e confronto sull’ampliamento dell’aeroporto di Firenze. Il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, Eugenio Giani, gioca la carta della svolta nei rapporti con i territori contrari al progetto della nuova pista. Lo aveva già fatto a febbraio al Politeama annunciando che il Comune di Prato avrebbe preso parte all’Osservatorio ambientale, poi cancellato insieme al decreto di Via dalla pesante sentenza del Consiglio di Stato; lo ha ribadito stasera, 24 luglio, a Casale a margine dell’iniziativa elettorale organizzata dal locale circolo Pd. Tra l’altro Casale si troverebbe sotto i corridoi d’ingresso e di uscita degli aerei dalla nuova pista e alcuni esponenti dei comitati contrari al progetto erano tra il pubblico. Giani non è entrato nel merito dello scivolo per Peretola introdotto nel decreto Semplificazioni per far ripartire da capo l’iter dopo la sonora bocciatura del precedente da parte della giustizia amministrativa, ma ha assicurato apertura al dialogo: “Tutto avverrà con grande intesa con i sindaci. Sono convinto che ogni intervento debba essere coordinato con le volontà del territorio. Ci sarà un salto di qualità sulle varie problematiche. Voglio concertazione e confronto”. Nessun commento diretto sulla dichiarazione della sua principale avversaria, la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi, che ha definito Prato “contendibile”: “Mi rendo conto che se non espongo io il programma, dal centrodestra arrivano solo invettive. Non ci sono proposte. Quando esprimeranno le loro idee per la Toscana risponderò”. Per Giani Prato è la “capitale industriale della regione, il motore dello sviluppo dell’area metropolitana”. Per questo merita infrastrutture adeguate come la metronavetta dal Pecci a Peretola e sostegno alle start up e al lavoro femminile. Sulla sanità avanti tutta sul potenziamento di quella pubblica con la futura palazzina per ampliare il nuovo ospedale e le case della salute (domani Giani inaugurerà quella di Vernio, ndr). In apertura di serata l’omaggio del Ferrari club di Prato a Giani come ringraziamento per aver contribuito all’arrivo della Formula Uno in Mugello.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus