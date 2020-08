19.08.2020 h 18:10 commenti

Regionali, FdI presenta la lista: "Pronti a lanciare la sfida con una squadra forte e motivata"

Capolista la ventunenne Giulia Gallo, proveniente dal movimento giovanile. In corsa due nomi storici del partito, Gianni Cenni e Elena Ganugi. In lista anche tre candidati sindaco delle scorse amministrative: Marilena Garnier (Prato), Matteo Mazzanti (Montemurlo), Alessandro Logli (Cantagallo)

Fratelli d'Italia è ai nastri di partenza. Definita in queste ore la lista dei candidati alle elezioni di settembre per il rinnovo del Consiglio regionale. Nessun colpo di scena ma solo qualche nota degna di sottolineatura come, ad esempio, il ruolo di capolista che, dopo la disputa tra i due big Gianni Cenni e Marilena Garnier, è stato affidato ad una giovanissima, la ventunenne Giulia Gallo, già candidata alle ultime elezioni comunali. Gli altri nomi, nell'ordine di lista: Matteo Mazzanti, Marilena Garnier, Alessandro Logli, Elena Ganugi e Gianni Cenni.

“Siamo pronti a lanciare la sfida alla sinistra e al suo candidato – le parole del senatore Patrizio La Pietra, commissario provinciale di FdI – una sinistra ormai senza un progetto e un candidato esausto e privo di ogni idea in perfetta continuità con i decenni di gestione della regione. La nostra non è solo una sfida da centrodestra e centrosinistra, ma una sfida tra vecchio e nuovo, tra rassegnazione e speranza”. La squadra è pronta a scendere in campo, è pronta a lavorare per dare la vittoria alla leghista Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione Toscana.

Tre uomini e tre donne nella lista di FdI, con un'eta compresa tra i 21 anni della capolista e i 63 di Logli. Una lista composta da due nomi storici del partito, Gianni Cenni e Elena Ganugi, da tre candidati sindaco alle amministrative dello scorso anno, Matteo Mazzanti a Montemurlo, Alessandro Logli a Cantagallo e Marilena Garnier a Prato, e da un esponente del movimento giovanile, Giulia Gallo.

“Per questa sfida – il commento di La Pietra – abbiamo messo in campo i candidati migliori, coniugando persone giovani, persone con esperienza amministrativa e politica e persone con esperienze politiche differenti che credono nel nostro progetto politico: tutte persone motivate da un grande entusiasmo”.

Il nome più noto è quello di Gianni Cenni, per cinque anni , fino al 2019, portavoce provinciale di FdI. 57 anni, sposato, due figlie, avvocato, consigliere provinciale di Alleanza Nazionale nella legislatura 1999-2004, capogruppo in Consiglio comunale nella legislatura 2004-2009 sempre con An, eletto consigliere comunale con il Pdl nel 2009, carica che ha lasciato dopo essere stato nominato assessore all'Urbanistica. Una lunga carriera politica che lo ha visto sempre in prima fila in tutte le battaglie che il partito, An prima e FdI poi, ha sostenuto in città.

Altra fedelissima al partito è Elena Ganugi, 40 anni, sposata, impiegata amministrativa. Il suo percorso è iniziato nel 2001. Attualmente è responsabile regionale del settore Eccellenze toscane nel dipartimento Agricoltura. Tra le sue esperienze, quella di consigliere alla Circoscrizione nord dal 2004 al 2014.

In corsa anche Marilena Garnier, candidata sindaco di Prato nel 2019 con la lista civica “Garnier per Prato”, attualmente consigliere comunale. 55 anni, sposata, due figli, laureata, coordinatrice presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, ha iniziato la carriera politica nel 2014 con il centrosinistra entrando nella lista civica del sindaco Matteo Biffoni e venendo eletta. Vedute molto diverse da quelle della maggioranza l'hanno poi portata sui banchi dell'opposizione. E' stata anche iscritta alla Lega della gestione Ovattoni.

Giulia Gallo è una studentessa universitaria, rappresenta le forze più giovani del partito e – si legge nel comunicato del senatore La Pietra - “crede fermamente che la politica sia uno dei mezzi più efficaci per cambiare la realtà”.

Matteo Mazzanti, 30 anni, laureato, dipendente delle Ferrovie dello Stato, è consigliere comunale a Montemurlo dal 2014 e alle scorse amministrative è stato candidato sindaco del centrodestra.

Infine Alessandro Logli, 63 anni, padre di tre figli, operaio tessile, tra i fondatori nel 2008 del movimento civico 'La città per noi'. Attualmente è consigliere comunale a Cantagallo alla sua seconda legislatura dopo aver sfiorato il 36 per cento di voti alle elezioni del 2019 quando si è presentato come candidato sindaco.

“La situazione della Regione Toscana è evidente – ancora La Pietra – una regione dove da decenni non si fanno più opere pubbliche e dove gli investimenti sono praticamente fermi, dove la sanità sta dimostrando i suoi limiti, la gestione dei rifiuti non è efficace ma solo costosa. Una regione investita da nuovi scandali e da inchieste come quelle sulle mascherine, sui ventilatori per la respirazione e sulla gara del trasporto pubblico locale. La nostra lista è forte e si mette in competizione per eleggere un consigliere regionale”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus