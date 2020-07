25.07.2020 h 15:08 commenti

Regionali, Chiti (Toscana a Sinistra): "Salvini e Giani in sintonia nel partito trasversale degli affari"

Duro affondo del candidato alle prossime elezioni dopo le tappe pratesi del candidato alla presidenza della Regione Toscana per il centrosinistra e del leader della Lega: il primo favorevole all'aeroporto, l'altro favorevole ad un inceneritore in ogni provincia

“Tira una brutta arria su Prato e sulla Piana dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini e di Eugenio Giani in sintonia nel partito trasversale degli affari. Il primo, in visita a Confidustria, promette nuovi inceneritori in ogni provincia toscana, il secondo rilancia il progetto di aeroporto intercontinentale di Peretola già bocciato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione europea”. Così Tommaso Chiti, candidato di Toscana a Sinistra alle elezione regionali del prossimo settembre dopo la visita a Prato del candidato presidente della Regione Eugenio Giani per il centrosinistra ( leggi ) e del leader della Lega Matteo Salvini ( leggi ).“E' il momento di dire basta con questa politica fossile che ingolfa ulteriormente una Piana che risulta fra le zone più inquinate in Europa secondo l'Oms. Per questi esponenti politici, il rilancio economico passa da un'ulteriore cementificazione del territorio e dai grandi appalti a beneficio di pochi. Simili opere sono obsolete e dannose, accelerando quei cambiamenti climatici che a loro volta causano desertificazioni, migrazioni da paesi impoveriti e pandemie. E' il momento di una rigenerazione ecologica e solidale, che si preoccupi della salute delle persone e dell'ambiente in cui viviamo. Questo ceto politico con i suoi progetti insostenibili sta continuando a rubare il futuro alle giovani generazioni. Serve – conclude Chiti – un'alternativa radicale per contrastare speculazioni odiose e dire basta profitti, a scapito dei diritti di tutte e di tutti.