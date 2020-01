15.01.2020 h 10:35 commenti

Refezione scolastica, si può detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi

Il Comune di Carmignano ha attivato online l'attestazione di pagamento necessaria alla detrazione della spesa sostenuta nel 2019

Il Comune di Carmignano informa che anche quest’anno le famiglie che per i loro figli usufruiscono del servizio di refezione scolastica, potranno detrarre nella dichiarazione dei redditi le spese per la mensa scolastica sostenute nel 2019.

Per ottenere la detraibilità è necessario possedere l’attestazione di riepilogo dei pagamenti effettuati Per stampare l’attestazione del pagamento il Comune ha attivato un apposito servizio: basta collegarsi alla pagina “Refezione scolastica Online: stampa l’attestazione”, autenticarsi, andare nella sezione delle attestazioni e scegliere l'opzione stampa.

Le famiglie che non hanno la possibilità di collegarsi online o che necessitano di un supporto per le registrazioni, possono rivolgersi all’Ufficio scuola il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 e il giovedì dalle 8.30 alle 15.30. Sono inoltre a disposizione postazioni informatiche gratuite e stampanti ad esse collegate allo Spazio Giovani di Comeana, in piazza Cesare Battisti 17; orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19.



