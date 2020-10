29.10.2020 h 19:34 commenti

Referto tamponi, a Prato la maglia nera dei ritardi di tutta l'Asl Toscana Centro

L'azienda sanitaria ha fornito i dati relativo al periodo 24-27 ottobre: a Pistoia risposte in un giorno, a Firenze ed Empoli massimo in due, mentre il laboratorio pratese riesce a rispettare le 48 ore solo per l'85% dei test. E proseguono le proteste delle famiglie

I tamponi lumaca stanno ancora creando molti disagi a chi ne attende l'esito per tornare a lavoro e a scuola o, nel caso sia positivo, per mettersi in quarantena. Anche ieri, 29 ottobre, alla nostra redazione sono arrivate segnalazioni di lunghe attese per conoscere l'esito del prelievo. L'Asl Toscana Centro prova a ribattere con i numeri, ma lo fa in modo poco "scientifico" e quindi convincente. Secondo l’azienda sanitaria infatti, dal 24 al 27 ottobre, in tutti i laboratori analisi di riferimento dell'area e compreso Careggi, il tempo massimo di risposta sono stati 3 giorni, con un totale complessivo di tamponi analizzati pari a 9.632. Non specifica però se in questo dato è presente anche l'enorme mole di arretrato accumulati la scorsa settimana sia a causa dell'aumento delle richieste che dell'esaurimento del materiale di laboratorio al Santo Stefano ( LEGGI ). Precisato questo, vediamo comunque il dettaglio della tempistica di risposta dei tamponi nel periodo preso a riferimento. L'intervallo considera il tempo di attesa che intercorre tra la presa in carico del tampone e la validazione dell'esito.

Il dato aggregato di tutta l'azienda, Careggi compresa, ci dice che circa il 90% dei tamponi viene refertato il giorno successivo all’accettazione. Suddividendo per i singoli laboratori di analisi, salta agli occhi il dato di Prato che conferma quanto affermato dagli utenti anche in queste ultime ore. Il laboratorio del Santo Stefano referta il 73% di tamponi il giorno successivo dell’accettazione, circa l’85% in 2 giorni. E' il dato più basso di tutto il territorio interprovinciale di riferimento dell'azienda.

La performance migliore è a Pistoia con 99,7% il giorno successivo, mentre quasi il totale (99,9% ) in 2 giorni. Bene anche Empoli con circa il 94% di tamponi il giorno successivo dell’accettazione, mentre circa il 98% in 2 giorni. A Firenze circa il 91% di tamponi sono analizzati il giorno successivo l’accettazione, mentre il totale in 2 giorni. Simile il risultato di Careggi con circa l’89% il giorno successivo, mentre 99,4% in 2 giorni.

In quel 25% e 15% che manca al laboratorio di Prato ci sono sicuramente gli ultimi casi segnalati ieri alla nostra redazione.

"Mio figlio - racconta Bianca Iuliano - ha fatto il tampone il 21 ottobre alla Misericordia in via Galcianese e ad oggi ancora nessun risultato. Ha 12 anni e sono due settimane che non va a scuola, mi sembra un indecenza. I ragazzi non vengono tutelati per nulla".

Storia simile per Alfons Prelashaj: "Sono una mamma che aspetta dal 23 ottobre il referto del tampone fatto a mio figlio - dice -. Non è possibile che questi ragazzi devono stare 10 giorni a casa senza scuola anche se stano bene".

Un'altra mamma, invece, lamenta un ritardo di oltre una settimana per la risposta del tampone antigenico fatto al bambino che da allora non può rientrare a scuola.