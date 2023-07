13.07.2023 h 12:45 commenti

Referti oncologici lumaca, l'Asl ora corre ai ripari

Stanziati budget aggiuntivi per smaltire l'arretrato di Anatomia patologica. L'obiettivo è riportare a 25 giorni i tempi per processare almeno il 90% dei campioni istologici. Produttività aggiuntiva anche per l'oncoematologia

(e.b.)

L'Asl Toscana Centro si fruga in tasca per tentare di accelerare i tempi di refertazione delle biopsie e degli esami macroscopici che per Prato e Empoli sono fuori standard con attese che possono arrivare anche e oltre i 40 giorni. Ritardi pericolosi soprattutto quando si tratta di diagnosi di tumori o comunque di patologie in cui la tempestività d'intervento può fare la differenza.Sorvoliamo sulla scelta di portare tutto (a parte la stanza per le intraoperatorie e la patologia molecolare oncologica) a Empoli nonostante l'eccellenza oncologica sia al Santo Stefano con annunciati potenziamenti quando sarà pronta la nuova palazzina. A prescindere da dove si trovi, questo fondamentale servizio sanitario ha problemi di personale. Lo stato di salute dell'Anatomia patologica della nostra azienda sanitaria non è dei migliori. Questo fondamentale servizio sanitario ha problemi di personale. L'Asl non ha potuto colmare le carenze perché la graduatoria degli immunopatologi è esaurita e il personale in servizio ha già un'eccedenza oraria di 500 ore. Tutto questo a fronte di un aumento delle attività che ha registrato un incremento del 17% pari a 1868 casi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.La strada è allora quella della produttività aggiuntiva. L'Asl ha stanziato circa 57mila euro per coprire ulteriori 880 ore di lavoro nel periodo che va da fine giugno al 30 novembre. L'obiettivo è riportare i tempi di processo dei campioni istologici agli standard ordinari che sono il 90% entro 25 giorni. Altra condizione è il raggiungimento degli obiettivi aziendali di performance che sono l'80% entro 10 giorni per il carcinoma mammario e del colon retto.Un'altra iniezione di risorse per potenziare le risposte in campo oncologico arriva sul fronte ematologico del Santo Stefano. Anche in questo caso mancano gli specialisti e di conseguenza le liste di attesa si allungano inesorabilmente. Si tratta in particolare dell'assenza temporanea di due ematologi. L'Asl ha previsto un budget di 63mila euro da luglio a dicembre 2023 e di 125mila euro per tutto il 2024 per coprire 160 ore mensili in più da distribuire tra i 16 medici in servizio per un totale di 2.880 ore. Dovranno garantire in più 3 prime visite e 2 visite di controllo giornaliere a livello ambulatoriale e 6 visite giornaliere al day hospital diurno.