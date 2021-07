30.06.2021 h 19:16 commenti

Referendum sulla giustizia e per l'eutanasia legale: sabato i banchini in centro per firmare

La prima iniziativa è promossa dalla Lega e affronta varie tematiche tra le quali la separazione delle carriere e i limiti alla custodia cautelare. La seconda raccolta è invece nata su proposta dell'associazione Luca Coscioni

La Lega torna in piazza per la raccolta firme relativa al referendum sulla giustizia. Si comincia sabato 3 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, in piazza Duomo e si prosegue lunedì mattina al mercato e giovedì sera dalle 21 in piazza del Comune. Si potrà firmare anche in tutti i comuni della provincia.