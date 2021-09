22.09.2021 h 10:21 commenti

Referendum su eutanasia e giustizia, raccolta di firme anche nel carcere della Dogaia

L'iniziativa è stata promossa dai Radicali e dal consigliere comunale Tinagli: "In questo modo abbiamo portato la democrazia anche in luogo troppo spesso dimenticato dalle istituzioni"

I radicali Barbara Soldi e Matteo Giusti e il Consigliere Comunale Lorenzo Tinagli hanno proceduto alla raccolta firme per i referendum Eutanasia e Giustizia all’interno della Dogaia tra detenuti e personale.

“Abbiamo voluto portare la democrazia all’interno del carcere con la possibilità di firmare i referendum eutanasia e giustizia - il commento di Matteo Giusti, dei Radicali Prato - il carcere, come dice la Costituzione, deve tendere alla rieducazione del condannato e quale migliore inizio che continuare a far sentire un detenuto anche cittadino, portando tra le mura il diritto democratico”.

Successivamente dopo un incontro preliminare con il direttore, Vincenzo Tedeschi, e con la polizia penitenziaria che si trova a dover sopperire come può alla carenza di risorse economiche e umane, la delegazione si è adoperata per raccogliere all’interno del carcere, tra detenenti e detenuti, le testimonianze dirette sulla vita quotidiana nell’istituto. Nonostante le condizioni non emergenziali del carcere di Prato, tante sono le situazioni e gli aspetti su cui intervenire e migliorare, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni.

“Non bastano condizioni di vita dignitose all’interno del carcere - ha detto Lorenzo Tinagli - serve lavorare per il reinserimento dei detenuti, ricordando che la pena ha una funzione rieducativa nella nostra Costituzione. Serve un’inversione di tendenza nella visione di questi luoghi che, troppo spesso, vengono dimenticati dalle istituzioni e non sono in grado di svolgere la funzione che dovrebbero garantire in uno Stato di diritto.”

