10.02.2020 h 14:28 commenti

Referendum 29 marzo, online la manifestazione di disponibilità a fare lo scrutatore o il presidente di seggio

I disoccupati iscritti all'Albo degli scrutatori avranno la precedenza con un’autocertificazione che attesti lo stato di disoccupazione. E' possibile candidarsi fino a venerdì 27 marzo sul sito web del Comune

Sarà online da domani martedì 11 febbraio fino a venerdì 27 marzo sul sito web del Comune di Prato la procedura per la manifestazione di disponibilità alla nomina di scrutatore o presidente di seggio da parte di coloro che sono iscritti nei relativi Albi, valida anche per eventuali sostituzioni, per il Referendum Costituzionale del 29 marzo per il taglio dei parlamentari.

Inoltre i disoccupati iscritti all'Albo degli scrutatori avranno la precedenza per la nomina se presentano da domani 11 febbraio fino al 19 febbraio un’autocertificazione che attesti lo stato di disoccupazione utilizzando il modello scaricabile dal sito: in tal caso non dovrà quindi essere presentata la domanda di disponibilità online.