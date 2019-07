01.07.2019 h 12:38 commenti

Reduce da una giornata al mare, si mette al volante nonostante avesse bevuto troppo

Gli amici, dopo aver cercato in tutti i modi di dissuaderla, hanno avvertito la polizia stradale che ha bloccato la donna sull'A11: aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite

Reduce da una giornata trascorsa al mare con gli amici, si è messa al volante della sua auto per tornare a Prato, nonostante avesse bevuto qualche bicchierino di troppo. E questo nonostante gli stessi amici avessero cercato in ogni modo di dissuaderla dal guidare in quelle condizioni. Così, temendo per l'incolumità della propria amica, è stata avvertita la polizia stradale e una pattuglia della sezione di Montecatini ha fermato la Mini Clubman della donna, una 47enne pratese.

E' accaduto nel pomeriggio di sabato 29 giugno e gli agenti li agenti hanno effettivamente accertato che la donna aveva bevuto troppo. Sottoposta all'alcoltest, è emerso che la 47enne aveva un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l, vale a dire tre volte il limite massimo previsto dalla legge. A confermare la poca lucidità da parte della donna, anche il suo comportamento visto che più volte si è sbracciata, andando su e giù lungo un piazzale e parlando convulsamente con gli agenti, che alla fine le hanno ritirato la patente, tolto 10 punti e sequestrato l’auto.