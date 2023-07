29.07.2023 h 18:43 commenti

Reddito di cittadinanza revocato via sms, Pd all'attacco: "A Prato quasi 750 famiglie abbandonate a se stesse"

Numeri forniti dal segretario Biagioni in chiave pratese e rilanciati da Blasi che per la Toscana indica oltre 26mila persone colpite dalla scure del governo

“169mila persone che avevano il reddito di cittadinanza sono state liquidate con un sms senza spiegazioni. A Prato parliamo di 742 famiglie abbandonate a se stesse, senza alcun indirizzo”. A fornire questi numeri è il segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni attraverso un post sui social. Aggiunge poi mettendo insieme gli altri provvedimenti del governo: “Il Comune prenderà queste famiglie in carico, ma il rischio è che per un terzo di queste non ci sia possibilità di altri aiuti. Il Governo ha azzerato il fondo affitti, tagliato la sanità pubblica, reso più facili i contratti a termine. Ma si nasconde tutto con una card da 300 euro destinata all'1% della popolazione per fare la spesa, mentre condona gli evasori. È un attacco ai precari, una presa in giro per chi vuole uscire dalla propria condizione di povertà. È una vergogna”.

Un altro Democratico pratese, Diego Blasi, rilancia la critica in chiave regionale in qualità di portavoce del Pd Toscana."Saranno 26.500 le persone che in Toscana non percepiranno più il reddito di cittadinanza, secondo le stime dell'Irpet. Già ieri in migliaia sono stati liquidati con un sms di poche righe, per un totale di 169mila in tutta Italia. Abbandonati a prescindere dalla loro condizione di vulnerabilità e costretti, ora, a dover sperare in una presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni". Prosegue Blasi - Mentre mutui e inflazione sono alle stelle, il governo toglie quella che per alcune persone era l'unica forma di sostentamento ed elargisce a pochissimi una mancetta di poco più di un euro giorno - aggiunge in una nota -. Quella della destra è una guerra ai poveri, ma non hanno capito che deve essere sconfitta la povertà".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus