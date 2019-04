30.04.2019 h 14:26 commenti

Reddito di cittadinanza, ecco cosa deve fare chi ha ricevuto l'accoglimento dall'Inps

Stanno arrivando le risposte alle domande presentate tramite i Caaf. Adesso, però, gli interessati hanno 30 giorni per regolarizzare la posizione con il Patto per il Lavoro

Stanno arrivando anche a Prato gli accoglimenti delle domande per il Reddito di cittadinanza: una volta ottenuto l’ok da parte di Inps ci sono degli obblighi da rispettare per l’accredito di quanto spettante. Gli intermediari (come i Caaf) che hanno aiutato i richiedenti nella presentazione della domanda non ricevono nessuna comunicazioni, solo chi ha inviato la domanda riceve la comunicazione di accoglimento.

“Chi ha ricevuto la risposta positiva – spiegano dalla Cgil - deve ricordarsi che entro trenta giorni, come primo atto deve presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) presso i Centri per l’Impiego o presso i Patronati convenzionati (ad esempio il nostro Inca Cgil). I soggetti obbligati alla presentazione sono tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare destinatario della misura, con esclusione dei soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età”.

Occorre, in sostanza, sottoscrivere un Patto per il lavoro e i relativi impegni: registrarsi sulla piattaforma dedicata e consultarla quotidianamente, svolgere ricerca attiva di lavoro, partecipare a progetti, corsi di formazione o riqualificazione professionale, sostenere i colloqui, accettare almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue” (la terza può essere distante oltre 250 km dalla residenza), oppure Patto per l’inclusione sociale e i relativi percorsi e progetti personalizzati di inclusione.