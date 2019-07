25.07.2019 h 14:30 commenti

Reddito di cittadinanza, a chiederlo in netta maggioranza italiani tra i 31 e 60 anni. Ma l'importo medio non supera i 350 euro

Il Caaf della Cgil ha trattato quasi la metà delle domande avanzate a Prato, ottenendo un maggior numero di risposte positive: "Questo perché abbiamo aspettato di avere le idee chiare sui requisiti". Il quartiere con più richieste è stato quello di Chiesanuova

a.a.

Delle 3.616 persone che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza in provincia di Prato ( LEGGI ), quasi la metà, per l'esattezza 1.514 si sono rivolte al Caaf della Cgil, e delle 1.797 domande accolte, l'80% è stato compilato dal sindacato che ha iniziato le procedure per la domanda qualche giorno dopo rispetto agli altri patronati e alle poste stesse."Aver aspettato – spiega- ci ha permesso di studiare meglio la procedura in modo da limitare i margini di errori". Ma, a conti fatti, chi ha ottenuto il redditto di cittadinanza, in realtà, ha avuto una cifra decisamente inferiore alle aspettative, la media è di 350 euro. "Purtroppo – spiega Viola – in pochi sapevano che al redditto di cittadinanza vengono automaticamente sottratti tutti gli altri bonus percepiti dal nucleo famigliare, così l'importo scala velocemente, ci sono persone che percepiscono appena 80 euro".I dati forniti dalla Cgil hanno anche una valenza sociale: le richieste sono state fatte soprattutto da italiani (1.143) tra gli stranieri i maggiori richiedenti sono gli albanesi (91), seguiti dai marocchini (70), dai romeni (57) e dai nigeriani (25).Per quanto riguarda i comuni della provincia a fare la parte del leone Prato con 837 richieste, seguita da Montemurlo (178), Poggio a Caiano (134), Vaiano (70 ) e Vernio con 50 (A Cantagallo non c'è una sede del Caf e quindi si fa riferimento agli altri due comuni valbisentini)."La zona di Prato con più richieste è Chiesanuova – spiega Viola –: è sicuramente un quartiere particolare e questo non è una novità, colpisce il dato di Poggio dove, pur essendo un comune più piccolo di Montemurlo in proporzione ha più richieste".Interessante anche l'età di chi ha fatto domanda per il reddito di cittadinanza: 90 sono gli under 30, 461 la fascia fra i 31 e i 45 anni, 514 fra i 46 e i 60, 114 fra i 61 e i 64 anni, 48 fra i 65 e 66, mentre sono 287 per gli over 67."I ragazzi giovani – continua il responsabile di area - chiedono il redditto con la finalità di trovare un lavoro, ma i navigator non sono ancora stati assunti e quindi difficilmente potranno aiutarli. Oltre i 67 sperano nella pensione di cittadinanza".