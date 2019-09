14.09.2019 h 13:47 commenti

Redditi degli amministratori: in giunta e in consiglio i più ricchi sono due medici

La categoria degli ingegneri si difende bene grazie a tre consiglieri che occupano la parte alta della classifica consiliare. In quella generale il sindaco Biffoni è quarto ma secondo in giunta

Sono due medici i più ricchi della nuova amministrazione comunale di Prato. Sul primo gradino del podio c'è il vicesindaco Luigi Biancalani che con un reddito di oltre 150 mila euro in cui confluisce la pensione da dottore di medicina generale e l'indennità di assessore (nel 2018, anno fiscale di riferimento, aveva la delega ai servizi sociali che ora mantiene con l'aggiunta del ruolo di vice sindaco), batte tutti, sia i colleghi di giunta che di Consiglio. Medaglia d'argento nella classifica generale per Rosanna Sciumbata, anche lei medico di medicina generale che con circa 130 mila euro all'anno è la più ricca del Consiglio comunale in cui è capogruppo della lista Biffoni Sindaco.

La dichiarazioni dei redditi dei nuovi eletti sono state pubblicate in questi giorni sul sito del Comune in ossequio alla trasparenza. Per alcuni le dichiarazioni sono del 2017 anzichè quelle del 2018, perché gli obblighi fiscali scadranno a novembre. Immaginiamo comunque, che non ci siano grandi differenze tra un anno e un altro.

Il terzo amministratore più ricco in assoluto e secondo del Consiglio comunale è Giannetto Fanelli del Pd che grazie alla sua attività di ingegnere ha un reddito di quasi 90mila euro

Segue il sindaco Matteo Biffoni con oltre 77mila euro che in sostanza è l'indennità percepita nel 2018, ultimo anno pieno del suo primo mandato. E' il secondo amministratore più ricco della giunta dopo Biancalani, seguito dall'assessore Valerio Barberis con 50.923 euro (poco più dell'indennità da assessore del primo mandato). A poche centinaia di euro di distanza troviamo i colleghi Benedetta Squittieri (indennità assessore precedente mandato), Ilaria Santi (indennità da presidente del Consiglio comunale che ricopriva nel 2018) e Simone Mangani (indennità assessore precedente mandato). Sotto questa soglia e precisamente con quasi 45mila euro c'è l'assessore Cristina Sanzò, nel 2018 consigliere comunale e dipendente di Alia. Flora Leoni sfiora i 40mila euro ed è in sostanza lo stipendio da ispettore di polizia municipale percepito nel 2018, ultimo anno prima della pensione. L'avvocato Lorenzo Maria Marchi invece ha dichiarato poco più di 36.700 mentre Luca Vannucci, dipendente Cap, dichiara 35.647 euro dove confluiscono anche i gettoni di presenza da consigliere, ruolo ricoperto nel precedente mandato di Biffoni.

Torniamo al Consiglio comunale. Dopo Sciumbata e Fanelli troviamo Maurizio Calussi del Pd, anche lui ingegnere come Fanelli, con 45.891 euro. Segue il collega che fa il manager Marco Wong della lista Biffoni sindaco dichiara 44.440 euro. Poco sopra i 40mila euro c'è il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti del Pd grazie al suo lavoro alla Pubblica Assistenza e ai gettoni di presenza della sua attività di consigliere e presidente della commissione 5 nel precedente mandato. Il capogruppo del Pd Marco Sapia dichiara quasi 38mila euro che sono la somma del suo stipendio da dipendente del Consiglio regionale e dei gettoni percepiti per il ruolo da consigliere nel precedente mandato. Giacomo Sbolgi della lista Biffoni Sindaco, gestore immobiliare, dichiara 34.433 euro. Marilena Garnier della lista Garnier per Prato dichiara 33.640 euro, frutto del suo lavoro all'agenzia delle entrate e dei gettoni da consigliere nella legislatura precedente. E' la più ricca dell'opposizione.

Gettoni anche per Paola Tassi del Pd che aggiungendo il suo lavoro da insegnante dichiara 33.619 euro. Mirko La Franceschina della Lega, agente di commercio, dichiara 32.848. Claudia Longobardi del Pd, assistente sociale e già consigliere nella precedente legislatura, ha un reddito di 26.523 euro.

L'educatrice di asilo nido Silvia La Vita del Movimento 5 Stelle dichiara 24.600 euro dove confluiscono anche i gettoni dell'attività da consigliere del precedente mandato. Elena Bartolozzi del Pd, impiegata sfiora i 24mila euro. Anche per lei il conto comprende i gettoni del precedente Consiglio. Marco Curcio della Lega, militare, dichiara 23mila euro. Segue a poca distanza, Daniele Spada della lista Spada sindaco, dipendente di Confcommercio, con 22.556 euro. Subito dietro con 21.754 euro, Massimo Carlesi, Demos, bancario in pensione. Nella somma ci sono anche i gettoni della precedente legislatura in cui aveva il ruolo di presidente della commissione urbanistica come consigliere Pd. Sotto i 20mila euro c'è Silvia Norcia lista Pd, operatrice di cooperativa, che dichiara poco più di 18mila euro. Enrico Romei della lista Sport, ha un reddito di 15.400 euro come responsabile di un club sportivo.

La collega di maggioranza Martina Guerrini del Pd, esperta di politiche europee, ha dichiarato 12.424 euro. Carmine Maioriello del Movimento 5 Stelle gestisce le proprietà immobiliari familiari e dichiara 9.262 euro. Segue Patrizia Ovattoni della Lega, organizzatrice di eventi che sfiora gli 8mila euro annui. Il giovane Marco Biagioni del Pd, lavora in un supermercato e ha un reddito di 5.241 euro. Il collega di partito Antonio Facchi, impegnato in una società sportiva, ha un reddito di 4.253 euro. Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia organizza eventi e dichiara 3.750 euro. Un altro giovane consigliere Pd, Lorenzo Tinagli, social media manager, ha un reddito di 2375 euro. Alle sue spalle l'avvocato Eva Betti della lista Lega che dichiara 1.994 euro, seguita dal collega di partito Claudiu Stanasel, imprenditore del settore logistica, che dichiara 1.904 euro

Chiudono la classifica un'altra giovanissima Matilde Rosati del Pd che studia per diventare magistrato e dichiara 1.750 euro e Leonardo Soldi della Lega, consulente aziendale, che dichiara zero.

Sia Tommaso Cocci della lista Spada che Teresa Lin della lista Biffoni sindaco non hanno presentato dichiarazioni dei redditi nel 2018. Il primo perché ha appena terminato il tirocinio d'avvocato; la seconda perché per buona parte del 2018 ha vissuto negli Stati Uniti d'America e ha iniziato a lavorare in Italia solo nel 2019. Per conoscere il suo reddito quindi, dovremo aspettare il prossimo anno.

E.B.