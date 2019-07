18.07.2019 h 13:17 commenti

Recupero e stoccaggio di veicoli a motore, denunciato per smaltimento abusivo di rifiuti

L'uomo è stato denunciato dalla polizia provinciale che lo ha fermato a Casale. Dall'inizio dell'anno sono 43 i veicoli abbandonati che sono stati recuperati

Un italiano è stato denunciato dalla polizia provinciale per aver impiantato su un terreno agricolo a Casale un'attività di smaltimento e stoccaggio di veicoli a motore senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dalla legge. L'uomo è stato fermato e controllato. Gli agenti hanno rinvenuto in particolare un motore di grosse dimensioni, due radiatori, un volante con relativi pezzi di sterzo, ammortizzatori e altri componenti con ancora tracce di olio.

Il contrasto alla gestione abusiva dei rifiuti è tra le principali attività della polizia provinciale che dall'inizio dell'anno ha recuperato 43 veicoli abbandonati, 27 dei quali sono stati avviati allo smaltimento o rimessi in circolazione. L'uomo denunciato rischia una pena da sei mesi a due anni di reclusione e una multa fino a 26mila euro.



