27.08.2019 h 11:58 commenti

Recuperato nella zona dell'ex Ippodromo un giovane esemplare di Drago Barbuto

Intervento delle guardie zoofile di Earth dopo la segnalazione da parte di un cittadino. Si tratta di un animale particolare e che richiede precise cure per la custodia. Appello a chi lo avesse smarrito

Un esemplare di “Pogona” comunemente chiamato anche “Drago Barbuto” è stato recuperato lo scorso 22 agosto in zona ex Ippodromo dalle guardie zoofile Earth Prato, avvisate da un cittadino. Adesso si cerca il proprietario, nella speranza che l'animale non sia stato abbandonato.

Si tratta di un giovanissimo esemplare con una colorazione particolare e tendente al rosso, con la coda leggermente mozzata a causa, probabilmente, di una ferita o di una bruciatura. Da accertamenti veterinari è risultato essere complessivamente in buona salute.

Il Drago Barbuto è un animale esotico che è stato originariamente importato dall’Australia. E' del tutto improbabile, quindi, esso sia presente in Italia allo stato selvatico: non potrebbe sopravvivere, specialmente in un ambiente urbano. Questo fa pensare che, con molta probabilità, sia stato smarrito o forse abbandonato. E’ un animale che necessita di particolari cure, a volte molte costose. Ha infatti un’alimentazione ben precisa e gli dev’essere garantita una temperatura costantemente alta ricreando, in piccola scala, un ambiente a lui favorevole.

Chi lo avesse smarrito è pregato di mettersi in contatto con l’associazione Earth Prato al numero 351/9101434. Nel caso in cui l’animale non venisse reclamato o sia stato abbandonato, si valuterà l’affidamento a persona di provata esperienza che ne faccia richiesta.