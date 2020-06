06.06.2020 h 13:26 commenti

Recuperate dalla polizia tre costose biciclette rubate da una banda di ladri

Nei guai tre persone che sono state denunciate per vari reati. L'operazione nata da un controllo effettuato da un'auto civetta della Squadra Mobile che ha seguito due vetture sospette

Tre costose biciclette, dal valore di alcune migliaia di euro, sono state recuperate dalla polizia nel corso di un'operazione che ha portato alla denuncia di tre pregiudicati di nazionalità cinese. Tra i mezzi recuperati, una bici da corsa dal valore di 3mila euro, rubata in una cantina di via Cavour lo scorso maggio, e una E-Bike valutata duemila euro e trafugata a gennaio in un negozio specializzato di Pistoia.

Nei guai sono finiti un 27enne, un 31enne e un uomo di 36 anni, tutti denunciati per furto aggravato, ricettazione e possesso di armi e strumenti atti all'offesa.

I tre sono stati intercettati la notte del 2 giugno da una pattuglia in borghese della Squadra Mobile, impegnata in un controllo antirapina nella zona dei Macrolotti industriali. I poliziotti hanno notato in via Traversa il Crocifisso due auto sospette e le hanno seguite fino alla vicina via Braga. Qui, dai veicoli sono scesi i tre cinesi, uno dei quali è tornato dopo poco portando a spalla l'E-Bike, poi risultata rubata a Pistoia. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato i tre, trovandoli in possesso di una mazza da baseball, un coltello a serramanico, un grosso cacciavite e uno scalpello oltre ad uno spray al peperoncino. Nella casa di uno dei tre, in via dei Trebbi, sono state trovate le altre due biciclette. Tutti e tre i mezzi sono stati riconosciuti dai proprietari che potranno ritirarle una volta dissequestrate dal magistrato.