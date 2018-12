28.12.2018 h 10:53 commenti

Record di pensionati per le scuole di Montemurlo: sindaco e assessore li ringraziano pubblicamente

In tutto sono tredici tra insegnanti e personale Ata che dallo scorso 1 settembre sono in pensione dopo lunghi anni di servizio sul territorio

Per molti anni sono stati punti di riferimento per la crescita e l'educazione di intere generazioni di montemurlesi: sono gli insegnanti e i bidelli che per lunghi anni hanno prestato servizio all'istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo e che dallo scorso 1 settembre hanno tagliato il traguardo della pensione. A loro, tredici in tutto tra insegnanti e personale Ata, il sindaco Mauro Lorenzini e l'assessore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi, hanno voluto dare un riconoscimento simbolico per il lavoro svolto e per la passione profusa a favore dell'educazione e della crescita dei bambini e dei ragazzi del territorio.

Il sindaco e l'assessore De Masi hanno consegnato loro una pergamena di ringraziamento, accompagnata da una famosa frase di Confucio: "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”. Questi i nomi dei neo-pensionati della scuola: per la scuola dell'infanzia Ada Faida, Felicia Forciniti, Enrica Torri, Giuliana Dilaghi, Antonietta Torrusio; per la primaria Anna Ventura e Gianna Zampini, mentre per la secondaria di primo grado Angiolo Galasso, Francesca Pecchioli e Daniela Tilli. Per il personale Ata Sandra Baldi, Maria Vittoria Cucciniello e Bruno Molinaro. La breve cerimonia si è conclusa con un brindisi augurale. Alcuni dei neo pensionati non hanno potuto partecipare alla cerimonia per motivi personali.