07.02.2019 h 10:42 commenti

Record di firme per l'Oratorio di San Bartolomeo: è il terzo "luogo del cuore Fai" in Toscana

In soli due mesi sono stati oltre 14mila i cittadini che hanno sottoscritto l'appello: adesso partiranno i lavoro di restauro dell'antica chiesa che si trova in via Cava e la cui costruzione risale al XIV secolo

Un grandissimo risultato in pochissimo tempo. È quello ottenuto dall’oratorio di San Bartolomeo in via Cava che in soli due mesi è riuscito a portare a casa 14.162 firme a sostegno della propria candidatura a Luogo del cuore Fai. Con questa dote di voti l’antica chiesa si è classificata al 26° posto in Italia e al terzo tra i luoghi della Toscana.

Grande soddisfazione è espressa dall’Ufficio beni culturali della diocesi di Prato che ha promosso la candidatura e ha coordinato la raccolta firme. "Dobbiamo ammettere che il risultato è inaspettato – commenta Claudio Cerretelli, direttore dei musei diocesani – perché per un oratorio quasi sconosciuto riuscire ad ottenere così tante adesioni è cosa notevolissima".

Grande merito per quanto ottenuto va a Monica Cecchi dell’Ufficio e alla parrocchia di San Giusto, nel cui territorio ricade l’antico chiesino. Solo i parrocchiani sono riusciti a portare a casa ben 12.400 firme. Ovvero il 90% del totale. "Gli abitanti di San Giusto sono stati eccezionali – dice il parroco don Helmut Szeliga – hanno fatto un lavoro encomiabile, basti pensare che la parrocchia ha una popolazione di circa 4mila persone".

Un grande contributo è arrivato anche da alcune scuole pratesi, come l’istituto Marconi e il Cicognini-Rodari e da parrocchie pratesi, su tutte Santa Lucia. "Il primo obiettivo era quello di far conoscere ai pratesi l’esistenza dell’oratorio perché diventasse luogo frequentato e direi che possiamo dirci soddisfatti – conclude don Helmut – e poi abbiamo voluto sensibilizzare le istituzioni cittadine. Il chiesino ha necessità urgente di restauri, c’è dunque ancora bisogno del nostro impegno per riuscire a finanziare i lavori".

Il prossimo passo è l’apertura del cantiere di restauro. Tutti i luoghi del cuore che raggiungono quota 2.000 firme possono partecipare a un nuovo bando di finanziamento presentando uno specifico progetto di recupero al Fai. Inoltre la campagna di questi ultimi mesi ha fatto sì che alcuni sponsor privati si siano dichiarati disponibili a dare un sostanzioso contributo per il restauro della parte lapidea esterna, la più bisognosa di un intervento immediato.

Edificato nella seconda metà del XIV secolo lungo via Cava dalla potente famiglia dei Guazzalotti, l’oratorio è ricco di preziosi affreschi di autori importanti come Francesco di Michele, l’artista più importante presente a Prato all’epoca del Datini. Finemente dipinto è anche l’altare a trittico, unico nel suo genere, tutto in muratura dove campeggiano figure e decorazioni trecentesche attribuite al pittore pratese Arrigo di Niccolò.