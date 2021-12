24.12.2021 h 15:06 commenti

Reagiscono ai poliziotti e ne feriscono due: in manette un uomo e una donna

Le aggressioni in due distinti episodi all'interno di un condominio e in un pub dove una 45enne si rifiutava di mostrare il green pass. Arrestato anche un 46enne sorpreso mentre cercava di rubare uno scooter

Tre arresti della polizia negli ultimi giorni. I primi due, entrambi risalenti a mercoledì 22 dicembre, sono stati nei confronti di stranieri che hanno opposto resistenza al controllo, in entrambi i casi ferendo leggermente due degli agenti intervenuti. Il terzo, invece, è della notte scorsa e riguarda un italiano di 46 anni sorpreso in via Santa Trinita mentre stava rubando lo scooter di un pakistano.

Il primo a finire in manette è stato un cinese di 38 anni, irregolare e con precedenti, che la mattina di mercoledì è stato sorpreso da una pattuglia della Volante mentre bivaccava all'interno di un condominio in via Umberto Giordano. Quando è stato invitato ad allontanarsi, l'uomo si è scagliato contro gli agenti, colpendone uno con un calcio. Ammanettato, è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sera dello stesso giorno, i poliziotti sono intervenuti in un pub per allontanare una donna che pretendeva di sedersi senza prima mostrare il green pass. Anche in questo caso la donna, una 45enne dominicana irregolare e con precedenti, ha aggredito gli agenti ed è stata arrestata.