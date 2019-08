02.08.2019 h 16:52 commenti

RcAuto, i pratesi i più tartassati d'Italia: superata anche la provincia di Napoli

Nel primo trimestre del 2019, secondo l'indagine di Facile.it, la media per la prima classe di merito è di quasi 600 euro. Nella vicina Firenze la stessa assicurazione costa 368 euro, a Belluno 168

Fino ad ora il podio era sempre stato assicurato ma adesso Prato svetta in testa alla classifica. Peccato che non sia una di quelle da far felici i pratesi. Quella di Prato è infatti la provincia italiana con il prezzo più alto per assicurare un'auto, una media di 598,55 euro per la Rc auto in prima classe di merito. Alle spalle di Prato si trovano Caserta e Napoli, dove le migliori offerte disponibili sono in media, rispettivamente, 595,93 euro e 580,62.

Lontanissime Belluno (168,43), Aosta (184,18) e Vercelli (192,90) che sono le più economiche in Italia. Ma se la cavano molto bene anche a Firenze (368,03 la media), almeno in raffronto a quanto deve pagare un automobilista pratese. Lo rivela un'analisi realizzata da Facile.it su un campione di oltre 14.000 preventivi di rinnovo Rc auto compilati sul sito nel primo trimestre 2019 e relativi ad automobilisti in prima classe di merito.