04.01.2023

RcAuto, a Prato si paga in media più di 152 euro rispetto alla media toscana

La provincia resta la più tartassata della regione con una polizza media di 632,56 euro. E questo nonostante nel 2022 i pratesi non siano stati tra i peggiori per numero di incidenti con colpa

Gli automobilisti pratesi restano i più tartassati della Toscana (e ben al di sopra della media nazionale) per quanto riguarda il costo della RcAuto. E questo nonostante siano stati tra i più virtuosi nel corso del 2022 per il numero di incidenti con colpa. E' quanto si ricava dai dati diffusi dall'Osservatorio di Facile.it.



A dicembre, per assicurare un'auto, un automobilista pratese pagava in media una tariffa RcAuto pari a 632,56 euro, nettamente la più cara della regione visto che al secondo posto troviamo quelli della provincia di Massa Carrara con 517,86 euro mentre a parte Pistoia (507,02) tutte le altre province sono al di sotto dei 500 euro medi, con Grosseto che risulta la più economica con un premio annuo medio di 380,58 euro di poco inferiore a quello di Siena (388,61). La media della Toscana è di 480,15 euro, con Prato che è quindi sopra di ben 152,41 euro. Ancora peggio va il confronto con la media nazionale che è di 458,06 euro.

Dunque i più tartassati gli automobilisti pratesi, anche se non sono certo i più indisciplinati. Se andiamo a vedere infatti la percentuale di assicurati che nel 2023 cambierà classe di merito a seguito di un sinistro con colpa, Prato si colloca con il 2,81% al settimo posto in Toscana. Meglio hanno fatto i grossetani (2,01%), gli aretini (2,14%) e i pistoiesi (2,48%), mentre tutti gli altri hanno fatto più incidenti, con fiorentini e lucchesi che guidano questa poco ambita classifica. Non a caso proprio nel capoluogo toscano e nella città delle mura si registrano gli aumenti percentuali più alti rispetto al 2021 mentre Prato - magra consolazione - è la città dove le polizze sono cresciute meno, appena dell'1,8%, rispetto ai dodici mesi precedenti.