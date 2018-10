20.10.2018 h 10:47 commenti

Rc auto, mazzata per i neopatentati: Prato città più cara d'Italia, per la polizza non bastano mille euro

Codacons ha pubblicato lo studio sulle tariffe prendendo in esame tutte le regioni e le province. Prato è prima in Italia per le polizze ai neopatentati e seconda, dopo Napoli, per il costo medio generale che ammonta a 600 euro contro i 294 della città più economica, Oristano

Per assicurare la propria auto un neopatentato pratese deve sborsare in media 1.077 euro, il costo in assoluto più alto in Italia. Lo dice l'ultimo studio del Codacons che ha passato in rassegna il valore delle polizze da Nord a Sud, provincia per provincia. Che Prato sia tra le città più care non è una novità: il primato è ormai vecchio di qualche anno ma continua ad allargarsi la forbice con le altre città che pure rientrano nella top ten delle più costose. Un neopatentato di Napoli, per fare un esempio, deve sborsare 974 euro, mentre uno di Pistoia, se si vuol restare in zona, 969. La città più conveniente in Italia, per un conducente alle prime armi, è Aosta dove la polizza ha un costo medio di 517 euro.Non va meglio agli automobilisti navigati: anche per loro Prato è una città che, quanto ad assicurazione auto, è cara. Dopo Napoli, è seconda nella graduatoria stilata dal Codacons sulle città dove l'Rc auto costa di più: in media 600 euro, rispetto ai 622 di Napoli, ai 531 di Caserta, 514 di Pistoia, 511 di Firenze, 509 di Massa Carrara, 502 di Reggio Calabria, 494 di Crotone, 490 di Latina e 489 di Vibo Valentia.Nella classifica delle dieci città meno care, invece, ci sono Cuneo con 320 euro, Campobasso con 307, Biella con 304, Aosta con 295 e Oristano, la più economica, con 294.A livello regionale, la Toscana è alle spalle solo della Campania per costo dell'Rc auto: in media 468 euro contro 295 della Valle d'Aosta che si conferma la regione meno cara d'Italia. E sono le regioni e le città più economiche a rischiare i maggiori contraccolpi in caso di “tariffa unica” sul territorio.