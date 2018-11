24.11.2018 h 11:09 commenti

Razzia sulle auto in sosta, ma i carabinieri arrestano il ladro dopo un inseguimento

Il malvivente aveva appena rotto il finestrino di una Bmw per rubare una borsa, in precedenza aveva già colpito su altre tre vetture

Ancora un “topo d’auto” arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Prato. L’uomo, un cittadino marocchino di 35 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato bloccato dai militari intorno alle 2.30 di stanotte, 24 novembre, dopo un breve inseguimento a piedi. Il ladro aveva appena infranto i vetri di una Bmw parcheggiata in via Arcivescovo Martini, portando via una borsa. L’immediata perquisizione consentiva di trovare addosso al malvivente un attrezzo artigianale contundente usato per rompere i cristalli delle auto.

Successivi accertamenti hanno consentito ai carabinieri di appurare che l’uomo aveva già rubato altre due borse ed uno zaino da altrettante autovetture di cittadini pratesi, cui aveva infranto i vetri.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari e l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale.



Edizioni locali collegate: Prato

