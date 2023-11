22.11.2023 h 12:45 commenti

Razzia nel bazar: insieme ai soldi rubate anche le coperte e i detersivi

La zona da un mese è stata presa di mira dai ladri: in precedenza c'è stato il furto alla ferramenta Barni nel ponte dei morti e al minimarket Smg dove i ladri hanno preso oltre mille euro. Cinque giorni fa anche uno scippo

Furto nella notte al bazar Zeeshan in via Strozzi: rubati 600 euro, quindici coperte, 100 schede sim di Lyca, detersivi e alimenti a lunga conservazione.

Ad accorgersi questa mattina, 22 novembre, il titolare Muslim Navee che ha sporto denuncia ai carabinieri. I ladri sono entrati dal retro del negozio che si affaccia su un parcheggio interno, l'inferriata di protezione è stata completamente scardinata, poi è stata forzata la porta.

I carabinieri, a cui è stata fatta denuncia, acquisiranno i video delle telecamere in dotazione al condominio per cercare di capire la dinamica ed eventualmente identificare i ladri.

"E' il secondo furto in tre anni - spiega il titolare - probabilmente hanno usato un furgone per buttare giù la porta e caricare la refurtiva. Il danno è grosso, soltanto il ripristino della porta ammonta a quasi 3mila euro". Il negozio di Navee non è il solo ad essere stato preso di mira, tra il 1 e il 2 novembre è toccato alla ferramenta Barni dove sono state rubate biciclette e scarpe da lavoro, il 27 ottobre al negozio Smg Market è stata ripulita la cassa, circa mille euro, e rubate numerose confezioni di frutta secca. Questa volta è stata forzata la porta su via Strozzi. Soltanto cinque giorni fa, davanti alla farmacia, un uomo cinese è stato scippato, gli hanno strappato la catena d'oro dal collo. "Nonostante i continui furti e le molte denunce alle forze dell' ordine - spiegano i commercianti - nessuno si muove, non sono stati aumentati i controlli. Ci sentiamo abbandonati".