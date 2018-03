29.03.2018 h 16:21 commenti

Razzia di capi d'abbigliamento dal negozio: i ladri hanno agito in otto minuti

Il colpo messo a segno questa notte in via Garibaldi: preso di mira Store 23. la titolare sospetta un furto su commissione. La merce portata via ha un valore commerciale di circa ottomila euro

E' stato probabilmente un furto su commissione quello messo a segno questa notte, 29 marzo, ai danni del negozio di abbigliamento Store 23 in via Garibaldi. Almeno questa è la convinzione della titolare, visto che i ladri hanno preso e portato via solo determinati capi di abbigliamento. In totale per un valore di circa ottomila euro. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4.30 quando hanno scardinato la porta del negozio. E' scattato l'allarme ma, negli otto minuti intercorsi prima dell'arrivo delle guardie della vigilanza, i ladri erano già riusciti a scappare con il maltolto.

Edizioni locali collegate: Prato

