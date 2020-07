21.07.2020 h 09:43 commenti

Rassegna 'Apriti chiostro', a Vernio il concerto dell'ensemble Tacito Accordo

Appuntamento il 22 luglio alle 21. Per l'ingresso gratuito occorre prenotarsi attraverso il sito del Comune

Arriva a Vernio, nella suggestiva cornice del Chiostro del Casone de Bardi, il teatro-canzone dei fratelli Cecchi con l’ensemble Tacito Accordo della Filarmonica Puccini di Prato, formazione guidata da Tiziana Gacci.Il Concerto sotto le stelle fa parte della rassegna Apriti Chiostro, organizzata dal Comune di Vernio, e sarà interamente formato da brani scritti da Gabriele Marco Cecchi (piano) e Samuele Luca Cecchi (voce), compresi alcuni inediti. L’ensemble Tacito Accordo è composto da Tiziana Gacci (clarinetto basso), Roberto Bonvissuto (clarinetto solista), Alice Aloia (clarinetto) e Matteo Ferraro (batteria e percussioni). Arrangiamenti di Samuele Luca Cecchi e Tiziana Gacci, che ha curato anche le strumentazioni.Le canzoni dei fratelli Cecchi raccontano personaggi singolari e storie di vita quotidiana trattate con ironia e poesia. Lo stile cantautorale dei fratelli Cecchi si incontra con le sonorità bandistiche dell’ensemble Tacito Accordo e con le forme metriche tipiche della canzone popolare. Anche quando viene usato il vernacolo pratese, viene fatto sempre in modo colto e raffinato, senza mai cedere alla volgarità.Le formazioni hanno ottenuto successo in sedi importanti come il Festival delle Colline, la rassegna Prato Estate, Toscana Tv, Piazza del Comune e Teatro D’Annunzio a Prato, Auditorium di Bagnara di Romagna, Piazza San Lorenzo e Piazza della Signoria a Firenze.Partecipazione gratuita esclusivamente su prenotazione registrando il proprio nominativo attraverso il banner Eventi in Valbisenzio prenotazioni sul sito www.comune.vernio.po.it oppure chiamando il numero 0574 931065 dalle 9 alle 13.