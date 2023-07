26.07.2023 h 14:39 commenti

Rapporto ecomafia, nel 2022 nell'area pratese 11 arresti sui 13 fatti in tutta la Toscana

Pubblicato da Legambiente lo studio sulle illegalità ambientali in Italia. La provincia di Prato passa, a livello nazionale, dalla posizione 107 alla posizione 102 con 39 reati accertati, 47 persone denunciate a 5 sequestri

La provincia di Prato è al 102esimo posto nella classifica nazionale dei reati ambientali accertati nel 2022. Una posizione che, per quanto ancora bassa, indica un peggioramento rispetto all'anno precedente quando la posizione era la 107. Il dato che risalta è però un altro: dei 13 arresti che si contano in tutta la Toscana, 11 sono riferibili all'area pratese. E' quanto si rileva scorrendo il Rapporto sulle ecomafie pubblicato da Legambiente che ogni anno per fare il punto sull'andamento delle illegalità ambientali.Su scala regionale, Prato, rispetto allo scorso anno, passa dall'ultima alla penultima posizione in classifica scambiandosi con Pistoia. Nel corso del 2022 sono stati accertati 39 reati (2.085 in tutta la Toscana), sono state denunciate 47 persone (1.614), ne sono state arrestate 11 (gli altri due arresti sono stati registrati a Pisa e ad Arezzo), sono stati operati 5 sequestri (245). Una situazione assai diversa rispetto al 2021: 21 reati accertati, 16 persone denunciate, nessuna arrestata, un solo sequestro.A guidare la classifica regionale sono, nell'ordine, le province di Livorno, Firenze e Lucca. La Toscana pesa pr il 6,7 per cento sul totale ecomafia: si tratta di un peggioramento rispetto all'anno precedente quando la percentuale era il 6,2.In Italia, per avere un'idea complessiva, i reati accertati sono stati 30.686 con una media di 84 al giorno, le persone denunciate 25.177, gli arresti 193 e i sequestri 5.899.L'analisi di Legambiente ha puntato il faro anche sui settori interessati dal maggior numero di illeciti: nel 2022, il primato è andato al ciclo del cemento con una impennata di quasi il 30 per cento rispetto all'anno precedente, seguito dai reati contro la fauna e da quelli commessi nell'ambito del ciclo dei rifiuti. Campania, Puglia e Sicilia le regioni più colpite dal fenomeno dell'ecomafia, mentre a livello provinciale Roma si conferma al primo posto. Una curiosità: Livorno è la new entry della top ten delle province con il più alto tasso di criminalità ambientale posizionandosi al nono posto.