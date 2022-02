11.02.2022 h 17:00 commenti

Rapporti sessuali con una 19enne con problemi psichici: in quattro davanti al giudice per violenza sessuale

La ragazza ha detto di essere stata consenziente ma i genitori hanno deciso di presentare denuncia e una perizia ha riconosciuto la minore capacità intellettiva della giovane

Ha sempre detto di essere stata consenziente e che quei rapporti sessuali con due colleghi di lavoro e con un amico c'erano stati perché lei, all'epoca dei fatti diciannovenne, era d'accordo. Una dichiarazione netta, decisa, mai modificata nel corso del tempo che però ha ugualmente messo nei guai tre uomini, oggi tutti sulla trentina, chiamati a rispondere di violenza sessuale dopo che una perizia psichiatrica avrebbe accertato una ridotta capacità intellettiva della donna. I tre, insieme ad un quarto imputato accusato di minacce, sono comparsi davanti al giudice delle udienze preliminari, Francesca Scarlatti. Uno degli imputati di violenza sessuale, difeso dall'avvocato Fabio Fattorini, ha scelto il rito abbreviato e il pubblico ministero, Valentina Cosci, ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione; gli altri hanno optato per il rito ordinario. Il giudice ha rinviato le sentenze al 7 aprile.I fatti risalgono al 2016 quando la giovane ha rapporti sessuali con due colleghi, sia a casa che sul posto di lavoro, e con un terzo uomo. Sono i genitori a sporgere denuncia e a dare il via all'inchiesta: il magistrato chiede l'archiviazione dopo che la giovane dice di essere stata consenziente. Alla richiesta di archiviazione si oppongono i genitori: le loro argomentazioni convincono il giudice a chiedere un supplemento di indagine. Per la giovane viene disposta una perizia, affidata al neuropsichiatra Renato Ariatti, noto per essere stato il perito del processo alla mamma di Cogne, Anna Maria Franzoni. L'esame avrebbe concluso per una non totale capacità intellettiva della donna e che tale condizione non potrebbe sfuggire ad un qualsiasi interlocutore anche non particolarmente attento. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio. Ad aprile le decisioni del tribunale.