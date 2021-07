05.07.2021 h 13:33 commenti

Rapito e ucciso, si cerca il movente tra le attività finanziarie della vittima

Lavorava come cuoco in un ristorante, ma in realtà Yan Zongwei gestiva un'attività di cambio-valuta e trasferimento di denaro in Cina. In carcere, accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione, c'è un trentenne che stava organizzando il rimpatrio. Altre tre persone sono indagate. Pochi dubbi sul cadavere ritrovato nei boschi a Le Sacca

nadia tarantino

Ci sarebbe una storia di soldi dietro la sparizione di Yan Zongwei, il cinese di 34 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 26 aprile e che, quasi certamente, è stato sequestrato e poi ucciso. Sarà l'esame del dna a dire se il cadavere ritrovato il 10 giugno dai carabinieri nei boschi a Le Sacca è del trentaquattrenne, e saranno le ulteriori indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, a dire se ad uccidere sia stato il connazionale Dong Jiwei, 30 anni, in carcere dall'11 giugno con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. Stessa accusa mossa nei confronti di altri tre cinesi, al momento solo indagati: Zhang Yicheng, Yang Wenming e Lei Rongjiu. La pista di un regolamento di conti per questioni economiche è al momento quella privilegiata dagli investigatori. Pare che Yan Zongwei, che ufficialmente lavorava come cuoco in un ristorante, gestisse in realtà un'attività di cambio-valuta e trasferimento di soldi in Cina. C'è da capire se il sequestro sia maturato perché una somma non è stata restituita o trasferita.A inchiodare Dong Jiwei è la conferma della presenza a Le Sacca dell'auto da lui noleggiata qualche giorno prima (il 3 giugno ritrovata parcheggiata in via Lodi). Una presenza datata 26 aprile, proprio il giorno della scomparsa di Zongwei e proprio nella zona in cui il 10 giugno è stato ritrovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Negli stessi minuti, il cellulare della vittima ha agganciato la cella telefonica che serve proprio quella zona. Una strana coincidenza che gli inquirenti ritengono essere la prova del coinvolgimento dell'arrestato e che lascia pochi dubbi sull'identità del cadavere. La mattina del 26 aprile, giorno in cui un broker assicurativo, anche lui cinese, amico della vittima, ha presentato la denuncia di scomparsa, Yan Zongwei ha fatto più di una telefonata ad amici e parenti chiedendo soldi in prestito. Nell'ordinanza di custodia cautelare si parla di una richiesta di 300mila euro e poi di altri 100mila che il trentaquattrenne avrebbe fatto direttamente alla madre e ad uno zio. E c'è di più: il ritorno in Cina che l'arrestato stava organizzando e che è emerso da una intercettazione ascoltata dai carabinieri, e la conferma di un incontro tra i due arrivata dalla fidanzata della vittima che conosce bene l'arrestato per avere avuto con lui una relazione. Elementi ai quali si aggiunge l'esito dei tabulati telefonici di tutte le persone coinvolte nella vicenda: un incrocio di messaggi e telefonate che colloca arrestato e vittima insieme, nello stesso luogo, alla stessa ora.Gli investigatori hanno compiuto un sopralluogo nell'appartamento in via del Campaccio dove la vittima viveva insieme ad altri connazionali: qui sono stati trovati i documenti e un telefonino dal cui esame potrebbero emergere ulteriori dettagli.Nell'abitazione dell'uomo arrestato, invece, sono state trovate tre pistole. Sul cadavere ritrovato a Le Sacca è stata disposta l'autopsia: l'esame non potrà rivelare granché a causa dell'avanzato stato di decomposizione.